"На чому їздити, чим дзвонити?": пропагандисти влаштували істерику через те, що РФ нічого не виробляє

Євген Попов / скріншот

Російські пропагандисти Євген Попов і Ольга Скабеева несподівано визнали, що Росія не здатна обійтися без імпорту західної техніки і транспорту, оскільки країна-агресор не здатна нічого виробляти сама.

Попов розкритикував у прямому ефірі заяви так званих експертів, які закликають Москву націоналізувати західні активи.

"Давайте у німців все заберемо, націоналізуємо. У нас завтра стане "Сапсан" (електропоїзд виробництва німецької компанії Siemens, – ред). Ми на чому їздити будемо? На дрезинах? Нема на чому у нас їздити, треба це просто визнати", – сказав пропагандист.

"Легко встати на броньовик і сказати, що давайте все націоналізуємо. Давайте. А на чому ми будемо їздити, чим ми будемо дзвонити? Давайте до відповідальності притягнемо тих, хто до цього привів. Але від цього не з'явиться "Сапсан" новий, літак не з'явитися. Далекомагістрального літака у нас немає. Так, у нас все західне. Націоналізуємо, і що робити будемо наступного дня? Просте запитання, відповіді немає", - істеричив Попов.

Євген Попов / скріншот

Як повідомляв Главред, раніше відомий російський пропагандист Андрій Норкін у прямому ефірі зізнався, що в РФ так "закрутили гайки" зі свободою слова, що з якої б точки зору він не коментував відведення військ РФ з правого берега Херсонської області, йому все одно загрожує тюремне ув'язнення.

Раніше відомий російський пропагандист Антон Красовський публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Пізніше він вибачився, заявивши, що його "просто понесло".

Інші новини: