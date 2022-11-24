"Ми повинні їх убити": Данілов розповів про ліквідацію іранських інструкторів у Криму

Олексій Данілов розповів про ліквідацію іранських інструкторів у Криму / УНІАН

В Криму були ліквідовані іранський інструктори, які навчали російських окупантів поводженню з дронами-камікадзе Shahed-136.

Цю інформацію підтвердив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, пише Guardian.

"Ви не повинні бути там, де ви не повинні бути. Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють з терористами й беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх убити", – підкреслив секретар РНБО.

Відзначимо, що ще в жовтні в Ізраїлі повідомляли про те, що 10 іранських інструкторів були вбиті в результаті ударів Збройних сил України по окупованому Криму.

Данілов дав зрозуміти, що будь-яка подальша іранська військова присутність буде мішенню для ЗСУ.

Поставки іранського озброєння РФ

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іран Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники-це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

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