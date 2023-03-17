Данілов розповів, як будуть видворяти представників Московського Патріархату з Лаври

Секретар РНБО заявив, що серед представників Московського патріархату багато співробітників російської ФСБ.

Лавра, Олексій Данилов / president.gov.ua, pixabay

Секретар Ради національної безпеки і України Олексій Данілов заявив, що представники Московського патріархату будуть видворені з Києво-Печерської Лаври без застосування фізичного впливу.

В інтерв'ю Радіо Свобода Данілов зазначив, що Україна не буде уподібнюватися Російській Федерації, тому не буде діяти силою, щоб виселити ченців з Лаври.

"Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням нормативно-правових актів, які є на нашій території", — пообіцяв він.

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Також секретар РНБО заявив, що серед представників Московського патріархату багато співробітників російської ФСБ.

Крім того, Данілов додав, що українська влада не виступає проти церкви як такої.

"Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають відношення до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте держави диктувати, ви не маєте державу тримати в заручниках", — сказав Данілов.

Нагадаємо, Українська Православна Церква МП отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю.

До 29 березня священики Московського патріархату повинні звільнити культові споруди монастиря і передати майно державі.

Успенський і Трапезний собор Лаври повернули державі

Українська Православна Церква (МП) орендувала у держави два головних храми Києво-Печерської Лаври-Успенський і Трапезний собор. Термін оренди завершився 31 грудня 2022 року.

1 січня 2023 року УПЦ (МП) не пустили на територію соборів.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) виступив зі зверненням до президента Володимира Зеленського і закликав державу не забирати в УПЦ (МП) право на користування храмами в Лаврі.

Втім, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що міністерство не рекомендуватиме Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра продовжувати угоду з УПЦ (МП).

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