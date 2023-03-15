Скандал навколо Лаври: Папа Римський зажадав поважати людей

Під час щотижневого звернення Франциск закликав Росію та Україну поважати релігійні святині та похвалив людей, які присвятили своє життя молитві.

Лавра, Папа Римський / pixabay, ua.depositphotos.com

Папа Римський Франциск прокоментував скандал навколо Києво-Печерської Лаври.

Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю. До 29 березня священики Московського патріархату повинні звільнити культові споруди монастиря і передати майно державі.

Як пише видання Sky News, Папа Римський після розірвання договору закликав до "поваги" релігійних об'єктів.

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"Під час щотижневого звернення Франциск закликав Росію та Україну поважати релігійні святині та похвалив людей, які присвятили своє життя молитві, незалежно від того, якої вони конфесії", - йдеться у повідомленні.

Успенський і Трапезний собор Лаври повернули державі

Українська Православна Церква (МП) орендувала у держави два головних храми Києво-Печерської Лаври-Успенський і Трапезний собор. Термін оренди завершився 31 грудня 2022 року.

1 січня 2023 року УПЦ (МП) не пустили на територію соборів.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) виступив зі зверненням до президента Володимира Зеленського і закликав державу не забирати в УПЦ (МП) право на користування храмами в Лаврі.

Втім, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що міністерство не рекомендуватиме Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра продовжувати угоду з УПЦ (МП).

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