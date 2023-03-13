Пєсков закотив істерику через Києво-Печерську Лавру і заявив, що РФ продовжить вбивати українців

У Кремлі в сказі через те, що Україна виселяє російських агентів-попів з Лаври.

Пєсков закотив істерику через виселення російських попів з Лаври / Колаж фото УНІАН

Україна виселяє російських попів з Києво-Печерської Лаври, які перебували там на правах оренди. Однак в Росії в сказі через таке рішення і чомусь закликають світ відреагувати на це. Це вимагає розлючений представник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандисти.

"Це абсолютно безпрецедентне ставлення до представників церкви, Російської Православної церкви. Ми вважаємо це неприпустимим. Ми вважаємо, що світова спільнота повинна відповідним чином відреагувати на подібне обурливе рішення", — заявив Пєсков.

До того ж він відкрито зізнався, що Росія не планує закінчувати криваву війну, а окупанти продовжуватимуть вбивати українців. Вся справа в тому, що Кремль не бачить "передумов до миру". При цьому Путін не дає російським військовим наказ покинути Україну, що і є головним кроком на шляху до миру.

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"Поки ніяких передумов для переходу процесу в мирне русло немає. Для нас абсолютним пріоритетом продовжує залишатися і буде залишатися завжди досягнення поставлених цілей. Зараз вони можуть бути досягнуті тільки військовим шляхом", — заявив Пєсков.

Успенський і Трапезний собор Лаври повернули державі

Українська Православна Церква (МП) орендувала у держави два головних храми Києво-Печерської Лаври-Успенський і Трапезний собор. Термін оренди завершився 31 грудня 2022 року. 1 січня 2023 року УПЦ (МП) не пустили на територію соборів.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) виступив зі зверненням до президента Володимира Зеленського і закликав державу не забирати в УПЦ (МП) право на користування храмами в Лаврі.

Втім, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що міністерство не рекомендуватиме Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра продовжувати угоду з УПЦ (МП).

13 березня митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лебідь) заявив, що він не хоче залишати територію нижньої Лаври, незважаючи на вимогу Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Також він стверджує, що"буде боротися до кінця".

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