Дальність бою 160-180 км: у ЗСУ розповіли, як ракети AMRAAM допоможуть у боях

Ракети AMRAAM можуть долати відстань в 160-180 кілометрів – цього більш ніж достатньо, щоб вражати російську авіацію, сказав Юрій Ігнат.

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Ракети AMRAAM-авіаційні ракети класу "повітря-повітря", сказав Юрій Гнат / колаж Главред, ua.depositphotos.com і Арміяінформ

Пентагон замовив у виробників для ЗСУ ракети AMRAAM, які можуть долати відстань в 160-180 кілометрів – цього з лишком вистачить для того, щоб знищувати російські літаки без заходу в зону ураження ворожого ППО. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Радіо Свобода.

Офіцер розповів, що ракети AMRAAM - авіаційні ракети класу "повітря-повітря" з активною головкою самонаведення.

"Вони ‒ одні з найпоширеніших ракет, які використовуються країнами НАТО в авіації, різні, зокрема, по дальності ураження", - сказав він.

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Гнат також повідомив, що зараз для потреб ЗСУ може бути поставлено тільки те, що є на складах у виробників.

Ракети AMRAAM - що про них відомо AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) - американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Ракети AMRAAM є основною зброєю класу "повітря-повітря" всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Ракети сімейства також знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США.

"Ці ракети Україні вже надають для комплексів ЗРК NASAMS, що також використовує ракету AIM -120, ‒ з перших днів, коли почалася атака на нашу критичну інфраструктуру восени минулого року, ці ракети застосовуються з NASAMS", - сказав офіцер.

Крім того, каже Гнат, AMRAAM може використовуватися для знищення всіх типів повітряних цілей ‒ крім балістичних ракет.

Військова допомога для України

Україна отримає перші десять одиниць танків Abrams в середині вересня. Зараз вони знаходяться в Німеччині, де проходять фінальну реконструкцію. Після цього вони будуть відправлені в Україну. Про це пише видання Politico з посиланням на джерела. Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть українським військам перевагу, необхідну для прориву оборони Росії під час контрнаступу.

Україна може почати використовувати винищувачі F-16 вже навесні 2024 року. Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Уряд Німеччини найближчим часом зробить заяву про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Берлін зараз обговорює питання з США. Дискусія може призвести до поставок Києву і ATACMS, оскільки ФРН готова передавати озброєння в тому випадку, якщо свої ракети дасть і Вашингтон.

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