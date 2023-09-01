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Перші 10 танків Abrams прибудуть в Україну в середині вересня - Politico

Анна Ярославська
1 вересня 2023, 06:46 оновлено 1 вересня, 06:54
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Американські офіційні особи сподіваються, що танки Abrams допоможуть Україні отримати перевагу в боротьбі за повернення територій.
Танк Abrams, прапор США
Перші 10 танків Abrams Україна отримає від США у вересні - Politico/ Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Україна отримає перші десять одиниць танків Abrams з 31 обіцяного в середині вересня. Про це пише видання Politico з посиланням на джерела.

Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть українським військам перевагу, необхідну для прориву оборони Росії під час контрнаступу.

За словами представника Міноборони США, десять 70-тонних танків зараз знаходяться в Німеччині, де проходять фінальну реконструкцію. Після цього вони будуть відправлені в Україну.

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"США зобов'язуються прискорити доставку 31 танка в Україну до осені", - сказав представник Пентагону полковник Мартін О'доннелл.

При цьому він відмовився назвати конкретні терміни.

О'доннелл додав, що близько 200 українців тренувалися на навчальних танках на полігонах армії США в Німеччині.

Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив намір передати Україні 31 танк M1 Abrams.

Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для ЗСУ. Виробник військової техніки General Dynamics Land Systems зобов'язується виготовити танки Abrams до 29 вересня 2023 року.

Понад 30 танків Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військових. Техніка прибула раніше, ніж планувалося. Навчання на Abrams триватиме близько 10 тижнів.

У травні група українських солдатів почала навчання в Німеччині, де їх навчають керувати та обслуговувати американські танки M1 Abrams.

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