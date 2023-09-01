Пентагон замовив для України ракети середньої дальності AMRAAM

Міноборони США замовило для України у компанії Raytheon ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM.
Як йдеться у повідомленні на сайті Пентагону, американська компанія Raytheon Missiles and Defence закупить з різних джерел передові ракети AMRAAM на суму 192 млн доларів.
Дати поставок і кількість ракет, які планують придбати, не розголошують.
Кошти на закупівлю ракет виділяються з фонду ініціативи сприяння безпеці в Україні.
Ракети AMRAAM - що про них відомо
AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to – Air Missile) - американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності.
Ракети AMRAAM є основною зброєю класу "повітря-повітря" всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Ракети сімейства також перебувають на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США.
Військова допомога Україні
Україна отримає перші десять одиниць танків Abrams в середині вересня. Зараз вони знаходяться в Німеччині, де проходять фінальну реконструкцію. Після цього вони будуть відправлені в Україну. Про це пише видання Politico з посиланням на джерела. Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть українським військам перевагу, необхідну для прориву оборони Росії під час контрнаступу.
Україна може почати використовувати винищувачі F-16 вже навесні 2024 року. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Уряд Німеччини найближчим часом зробить заяву про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Берлін зараз обговорює питання з США. Дискусія може призвести до поставок Києву і ATACMS, оскільки ФРН готова передавати озброєння в тому випадку, якщо свої ракети дасть і Вашингтон.
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