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Україна отримає нову партію "Джавелінів" та ракет до ППО: США виділили пакет допомоги

Аліна Дембіцька
29 серпня 2023, 21:15 оновлено 29 серпня, 21:15
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Цей пакет озброєнь і техніки вартістю 250 мільйонів доларів реалізується в рамках раніше передбаченої для України допомоги.
Энтони Блинкен, украинские военные
США виділили новий пакет допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Сполучені Штати Америки нададуть Збройним силам України нове озброєння вартістю 250 млн доларів в рамках пакету військової допомоги. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію і свій народ. Цей пакет містить важливе озброєння, яке допоможе Україні на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до нового пакета входять ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети.

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Окрім того, Україна отримає понад три мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, карети швидкої допомоги, підривні боєприпаси для усунення перешкод, а також запасні частини, фінансування послуг, навчання та транспортування.

Блінкен уточнив, що цей пакет озброєнь і техніки вартістю 250 мільйонів доларів реалізується в рамках раніше передбаченої для України допомоги.

Військова допомога Україні

Нещодавно на Заході анонсували потужну допомогу для України. Так, Лондон уклав три контракти на поставку Україні засобів протиповітряної оборони на суму понад 114 мільйонів доларів. Свою допомогу Україні на суму понад 270 мільйонів євро затвердила й Швеція. У межах пакету ЗСУ отримають боєприпаси і запчастини на близько 90 мільйонів євро.

Раніше США також оголосили про новий пакет допомоги для ЗСУ. У пакет на на $200 млн увійшли боєприпаси для артилерії і систем ППО, протитанкові засоби, додаткове обладнання для розмінування, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Також повідомлялося, що Німеччина передала Україні ще дві установки Patriot. Також в пакет, заявленому на сайті Міністерства оборони ФРН, увійшли Bandvagn, 155 мм боєприпаси, БПЛА VECTOR і інженерне обладнання.

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