Літаки F-16 з'являться на фронті навесні 2024 року - Резніков

Україна може почати використовувати винищувачі F-16 вже навесні 2024 року. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню Bild.
"Я б сказав, що це (поява F-16 на фронті, - ред.) може статися навесні наступного року, тому що ми почали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", - сказав він.
За його словами, потрібно враховувати час на навчання та підготовку інфраструктури.
"Це повинно зайняти щонайменше шість місяців, а, може, і трохи більше", - додав Резніков.
Він також додав, що поява винищувачів на фронті може "змінити правила гри" у війні.
"Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі, за межами поля бою. Літаки F-16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Дуже великим", - додав він.
Винищувачі F-16 для України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив подяку США, адже літаки F-16 є американською технологією.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна передасть повітряним силам ЗСУ майже всі наявні в розпорядженні армії американські літаки F-16 - крім кількох, які залишать для навчання українських пілотів.
Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що українські пілоти почали навчання на F-16, За його словами, це займе не менше 6 місяців. План навчання включає не лише освоєння функцій цих літаків, а й вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної виявилося недостатньо.
Румунія підготувала все необхідне для початку навчань українських пілотів на винищувачах F-16. Але є ще одна умова. Йдеться про бюрократичний нюанс.
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