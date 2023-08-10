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Ракети з ударом на 500 км: ФРН скоро оголосить про постачання Києву Taurus - ЗМІ

Андрій Ганчук
10 серпня 2023, 17:59 оновлено 10 серпня, 18:25
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Разом з німецькими Taurus Україна може отримати й інші далекобійні ракети – довгоочікувані американські ATACMS, розповіли німецькі журналісти.
Ракети Taurus, ATACMS
Німеччина надасть Україні Taurus, якщо США передадуть Києву ATACMS - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Уряд Німеччини найближчим часом зробить заяву щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Берлін наразі обговорює питання зі США. Дискусія може призвести до постачань Києву і ATACMS, оскільки ФРН готова передавати озброєння в тому випадку, якщо свої ракети надасть і Вашингтон.

Як повідомляє T-online з посиланням на свої джерела з партійних кіл уряду, ВПС Німеччини схвалили постачання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Крім того, пишуть журналісти, минулого тижня у канцлера ФРН Шольца отримали від свого Міноборони презентацію, в якій була інформація про Taurus – наявність, ефективність і ризики.

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Україна може отримати і ATACMS

За даними видання, передача Україні ракет Taurus може призвести і до постачань американцями Києву далекобійних ракет ATACMS. Джерела в партії СДПН підтвердили, що згода Вашингтона на поставки українській державі ATACMS і передача Taurus взаємопов'язані.

"Крига скресла – чекаємо на офіційне рішення"

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що в Німеччині дійсно досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

"Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення", - підкреслив Чернєв.

Ракети Taurus з дальністю пуску до 500 кілометрів

Taurus - німецько-шведська авіаційна крилата ракета. Клас - повітря-поверхня. Далекобійною ракетою можна уражати об'єкти високого рівня захисту і цілі, без заходу літака до зони протиповітряної оборони противника.

Ракети можуть завдавати ударів на відстані 500 км і накривати всі захоплені території, серед іншого, і південний берег Криму.

Ракети Taurus для України

Наприкінці травня видання Der Spiegel написало, що Україна попросила у Німеччини надпотужні крилаті ракети Taurus. За інформацією журналістів, Київ звернувся до Берліна з офіційним запитом. Також у німецькій пресі розповіли про бесіду Шольца і Зеленського з питання ракет Taurus ще на початку травня.

Пізніше у Німеччині дали відповідь щодо передачі ракет Taurus Україні. Міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що Берлін дотримується обережної позиції з даного питання і подібних рішень поки що ухвалено не було.

На початку серпня у ФРН закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus. Депутат Бундестагу від правлячої Соціал-демократичної партії Андреас Шварц сказав, що контрнаступ ЗСУ буксує, тому Києву потрібно передати далекобійні ракети.

"Тому залишається тільки керована зброя - наприклад, крилаті ракети Taurus, за допомогою яких українська армія може подолати встановлені росіянами мінні поля і відвоювати свою територію", - підкреслив Шварц.

Інші новини:

новини США новини Німеччини війна Росії та України ATACMS Ракети Taurus
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