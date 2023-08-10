Ракети з ударом на 500 км: ФРН скоро оголосить про постачання Києву Taurus - ЗМІ

Уряд Німеччини найближчим часом зробить заяву щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Берлін наразі обговорює питання зі США. Дискусія може призвести до постачань Києву і ATACMS, оскільки ФРН готова передавати озброєння в тому випадку, якщо свої ракети надасть і Вашингтон.
Як повідомляє T-online з посиланням на свої джерела з партійних кіл уряду, ВПС Німеччини схвалили постачання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.
Крім того, пишуть журналісти, минулого тижня у канцлера ФРН Шольца отримали від свого Міноборони презентацію, в якій була інформація про Taurus – наявність, ефективність і ризики.
Україна може отримати і ATACMS
За даними видання, передача Україні ракет Taurus може призвести і до постачань американцями Києву далекобійних ракет ATACMS. Джерела в партії СДПН підтвердили, що згода Вашингтона на поставки українській державі ATACMS і передача Taurus взаємопов'язані.
"Крига скресла – чекаємо на офіційне рішення"
Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що в Німеччині дійсно досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.
"Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення", - підкреслив Чернєв.
Ракети Taurus з дальністю пуску до 500 кілометрів
Taurus - німецько-шведська авіаційна крилата ракета. Клас - повітря-поверхня. Далекобійною ракетою можна уражати об'єкти високого рівня захисту і цілі, без заходу літака до зони протиповітряної оборони противника.
Ракети можуть завдавати ударів на відстані 500 км і накривати всі захоплені території, серед іншого, і південний берег Криму.
Ракети Taurus для України
Наприкінці травня видання Der Spiegel написало, що Україна попросила у Німеччини надпотужні крилаті ракети Taurus. За інформацією журналістів, Київ звернувся до Берліна з офіційним запитом. Також у німецькій пресі розповіли про бесіду Шольца і Зеленського з питання ракет Taurus ще на початку травня.
Пізніше у Німеччині дали відповідь щодо передачі ракет Taurus Україні. Міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що Берлін дотримується обережної позиції з даного питання і подібних рішень поки що ухвалено не було.
На початку серпня у ФРН закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus. Депутат Бундестагу від правлячої Соціал-демократичної партії Андреас Шварц сказав, що контрнаступ ЗСУ буксує, тому Києву потрібно передати далекобійні ракети.
"Тому залишається тільки керована зброя - наприклад, крилаті ракети Taurus, за допомогою яких українська армія може подолати встановлені росіянами мінні поля і відвоювати свою територію", - підкреслив Шварц.
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