Далекобійний ЗРК прикриє небо: ЗСУ озброять двома батареями NASAMS

ЗРК NASAMS / kongsberg.com

Україна незабаром посилить свою протиповітряну оборону двома батареями зенітно-ракетного комплексу NASAMS, заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як підкреслив він в ефірі Радіо НВ, новий ЗРК являє собою високотехнологічне озброєння, яке в своєму арсеналі мають небагато країн.

Він також пояснив, яке озброєння у складі ЗРК отримає Україна.

"Мова йде про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, але і певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів", - додав Ігнат.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за надання зенітно-ракетного комплексу NASAMS, про поставку якого було оголошено в п'ятницю.

"Це комплекс істотно посилить нашу протиповітряну оборону, ми багато працювали заради такої поставки", - сказав він.

За словами Зеленського, "всього цей пакет "важить" 820 млн доларів і крім NASAMS містить боєприпаси для артилерії і радари".

ЗРК NASAMS

Пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.

Склад

Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS-батарея. До її складу входять три вогневих взводи. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS.

Дальність ураження, в залежності від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км (В км) ЗРК NASAMS-20 (ракетою AMRAAM ER-40)

Дальність ураження авіаційних версій ракет:

AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Висота ураження: до 21 км.

Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85

Швидкість вражаючої цілі максимальна, м / з: 1000

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.

Україні передадуть 15 одиниць техніки, пишуть німецькі ЗМІ.

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