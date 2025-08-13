Групи військових з КНДР розгортають біля українського кордону: що сказали в ГУР

Що повідомив Скібіцький:
- У Росію перекинуть нові групи військовослужбовців з КНДР
- Чисельність угруповання військ КНДР може сягнути майже 20 тисяч
- Північна Корея посилає своїх військових в РФ для здобуття бойового досвіду
На території Курської та Бєлгородської областей окупанти розмістили перекинуті з КНДР війська. У найближчий час очікується прибуття нових груп північнокорейців.
Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, українська розвідка має інформацію про те, що наразі на території країни-агресорки Росії дислокуються близько 11 тисяч військових КНДР.
"На полігонах, де створено ці чотири бригади, вони так і залишаються. Це близько 11 тисяч військовослужбовців. І чітко визначено, що їхня основна зона відповідальності – це Курська і Бєлгородська області. Це ми бачили і за їхньою присутністю, і саме за бойовим застосуванням", – пояснив представник розвідки.
З Північної Кореї планують перекинути ще 6 тисяч військових, з яких близько 1200 солдатів мають прибути до РФ як перша партія у найближчий час. Окупанти планують їх задіювати до робіт з розмінування та відновлення інфраструктури.
Скібіцький наголосив, що КНДР не спроста погоджується відправляти своїх військовослужбовців до Росії. Таким чином Північна Корея хоче отримати досвід сучасних бойових дій.
У КНДР не приховують участі своїх військ у війні проти України
Нещодавно лідер Північної Кореї, диктатор Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що збройні сили КНДР справді були направлені до Росії. Він розповів, що військовослужбовці його країни беруть участь у бойових діях проти України на території Курської області.
Диктатор з гордістю заявив, що військові з КНДР нібито зробили важливий внесок у звільнення території Російської Федерації від українських сил.
Війська КНДР у Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що близько половини військових із Північної Кореї, яких було перекинуто в Курську область Росії, ймовірно загинули, отримали поранення або зникли безвісти. Загальні втрати КНДР становлять понад 6000 солдатів.
Попри такі втрати, північнокорейців більшає в складі армії РФ. Раніше повідомлялося, що найближчим часом у Росії суттєво зросте кількість громадян Північної Кореї, які приєднуватимуться до армії РФ у якості "добровольців", а не у складі окремих підрозділів, як це раніше відбувалося на Курщині.
Напередодні стало відомо, що військовослужбовці КНДР, які прибувають в Росію, мотивовані і дуже ідейні. Крім того, вони чудово розуміють, що невиконання наказів може каратися кримінальним переслідуванням родин, які залишилися на території КНДР.
Більше новин:
- Не поступка: Рубіо назвав мету зустрічі Трампа з Путіним на Алясці
- У Росії поскаржилися на атаку дронів: куди був спрямований удар БпЛА
- Замість штурмів окупанти втікають: на Запоріжжі в армії РФ виникли проблеми
Про персону: Вадим Скібіцький
Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред