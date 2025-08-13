Групи військових з КНДР розгортають біля українського кордону: що сказали в ГУР

Розвідники фіксують багатотисячне угруповання північнокорейців у сусідніх до України областях РФ.

https://glavred.net/front/gruppy-voennyh-iz-kndr-razvorachivayut-vozle-ukrainskoy-granicy-chto-skazali-v-gur-10689344.html Посилання скопійоване

Росіяни використовують північнокорейських військових для виконання задач у прикордонних областях / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Що повідомив Скібіцький:

У Росію перекинуть нові групи військовослужбовців з КНДР

Чисельність угруповання військ КНДР може сягнути майже 20 тисяч

Північна Корея посилає своїх військових в РФ для здобуття бойового досвіду

На території Курської та Бєлгородської областей окупанти розмістили перекинуті з КНДР війська. У найближчий час очікується прибуття нових груп північнокорейців.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, українська розвідка має інформацію про те, що наразі на території країни-агресорки Росії дислокуються близько 11 тисяч військових КНДР.

відео дня

"На полігонах, де створено ці чотири бригади, вони так і залишаються. Це близько 11 тисяч військовослужбовців. І чітко визначено, що їхня основна зона відповідальності – це Курська і Бєлгородська області. Це ми бачили і за їхньою присутністю, і саме за бойовим застосуванням", – пояснив представник розвідки.

З Північної Кореї планують перекинути ще 6 тисяч військових, з яких близько 1200 солдатів мають прибути до РФ як перша партія у найближчий час. Окупанти планують їх задіювати до робіт з розмінування та відновлення інфраструктури.

Скібіцький наголосив, що КНДР не спроста погоджується відправляти своїх військовослужбовців до Росії. Таким чином Північна Корея хоче отримати досвід сучасних бойових дій.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

У КНДР не приховують участі своїх військ у війні проти України

Нещодавно лідер Північної Кореї, диктатор Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що збройні сили КНДР справді були направлені до Росії. Він розповів, що військовослужбовці його країни беруть участь у бойових діях проти України на території Курської області.

Диктатор з гордістю заявив, що військові з КНДР нібито зробили важливий внесок у звільнення території Російської Федерації від українських сил.

Війська КНДР у Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що близько половини військових із Північної Кореї, яких було перекинуто в Курську область Росії, ймовірно загинули, отримали поранення або зникли безвісти. Загальні втрати КНДР становлять понад 6000 солдатів.

Попри такі втрати, північнокорейців більшає в складі армії РФ. Раніше повідомлялося, що найближчим часом у Росії суттєво зросте кількість громадян Північної Кореї, які приєднуватимуться до армії РФ у якості "добровольців", а не у складі окремих підрозділів, як це раніше відбувалося на Курщині.

Напередодні стало відомо, що військовослужбовці КНДР, які прибувають в Росію, мотивовані і дуже ідейні. Крім того, вони чудово розуміють, що невиконання наказів може каратися кримінальним переслідуванням родин, які залишилися на території КНДР.

Більше новин:

Про персону: Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред