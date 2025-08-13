Рус
Групи військових з КНДР розгортають біля українського кордону: що сказали в ГУР

Анна Косик
13 серпня 2025, 10:28
1445
Розвідники фіксують багатотисячне угруповання північнокорейців у сусідніх до України областях РФ.
Военный РФ, армия КНДР
Росіяни використовують північнокорейських військових для виконання задач у прикордонних областях / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Що повідомив Скібіцький:

  • У Росію перекинуть нові групи військовослужбовців з КНДР
  • Чисельність угруповання військ КНДР може сягнути майже 20 тисяч
  • Північна Корея посилає своїх військових в РФ для здобуття бойового досвіду

На території Курської та Бєлгородської областей окупанти розмістили перекинуті з КНДР війська. У найближчий час очікується прибуття нових груп північнокорейців.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, українська розвідка має інформацію про те, що наразі на території країни-агресорки Росії дислокуються близько 11 тисяч військових КНДР.

відео дня

"На полігонах, де створено ці чотири бригади, вони так і залишаються. Це близько 11 тисяч військовослужбовців. І чітко визначено, що їхня основна зона відповідальності – це Курська і Бєлгородська області. Це ми бачили і за їхньою присутністю, і саме за бойовим застосуванням", – пояснив представник розвідки.

З Північної Кореї планують перекинути ще 6 тисяч військових, з яких близько 1200 солдатів мають прибути до РФ як перша партія у найближчий час. Окупанти планують їх задіювати до робіт з розмінування та відновлення інфраструктури.

Скібіцький наголосив, що КНДР не спроста погоджується відправляти своїх військовослужбовців до Росії. Таким чином Північна Корея хоче отримати досвід сучасних бойових дій.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

У КНДР не приховують участі своїх військ у війні проти України

Нещодавно лідер Північної Кореї, диктатор Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що збройні сили КНДР справді були направлені до Росії. Він розповів, що військовослужбовці його країни беруть участь у бойових діях проти України на території Курської області.

Диктатор з гордістю заявив, що військові з КНДР нібито зробили важливий внесок у звільнення території Російської Федерації від українських сил.

Війська КНДР у Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що близько половини військових із Північної Кореї, яких було перекинуто в Курську область Росії, ймовірно загинули, отримали поранення або зникли безвісти. Загальні втрати КНДР становлять понад 6000 солдатів.

Попри такі втрати, північнокорейців більшає в складі армії РФ. Раніше повідомлялося, що найближчим часом у Росії суттєво зросте кількість громадян Північної Кореї, які приєднуватимуться до армії РФ у якості "добровольців", а не у складі окремих підрозділів, як це раніше відбувалося на Курщині.

Напередодні стало відомо, що військовослужбовці КНДР, які прибувають в Росію, мотивовані і дуже ідейні. Крім того, вони чудово розуміють, що невиконання наказів може каратися кримінальним переслідуванням родин, які залишилися на території КНДР.

Більше новин:

Про персону: Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГУР Вадим Скібіцький новини України КНДР Білгородська область Військові КНДР у Курській області
