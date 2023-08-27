Окупанти атакують і намагаються влаштувати "котел": офіцер ЗСУ назвав напрямок

Окупанти РФ намагаються взяти підрозділи ЗСУ в напівкільце, розповів Сергій Жеребило.

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Українські військові відбивають атаки окупантів РФ / ОПБр імені Богдана Хмельницького, Радіо Свобода

Після того як Урожайне Донецької області перейшло під контроль Збройних сил України, Старомайорське росіянам стало складніше штурмувати.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник командира батальйону Арей УДА Сергій Жеребило.

"Втім, певні дії такого характеру вони продовжують, штурмуючи не саме Старомайорське, а з правого флангу від нього – поблизу населеного пункту Приютне", - пояснив він.

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Український військовий зазначив, що там окупанти намагаються протягом останнього тижня активно і масово штурмувати, щоб взяти підрозділи ЗСУ в напівкільце.

"Якби Урожайне було під контролем росіян, і їм вдалося ще й зайти з правого флангу, взявши нас в "котел", нам було б досить складно. Але всі ці спроби росіян ми відбили. Зараз вони теж намагаються активно атакувати з ділянки між Старомайорським і Приютним, але ЗСУ їх там стримують", - додав Жеребило.

Раніше Жеребило розповів про те, що ЗСУ захопили плацдарм і вибили десантуру РФ. Після штурму Ненудного ЗСУ закріпилися в Макарівці і два тижні утримували фронт, розповів Сергій Жеребило.

Нагадаємо, раніше замкомбата ЗСУ назвав плацдарм для нового наступу. Звільнене ЗСУ село Нескучне для російських військ було своєрідною фортецею, розповів Сергій Жеребило.

Хто такий Сергій Жеребило Сергій Жеребило - нині заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії. Раніше він був вчителем у Криворізькій ЗОШ №46. Згодом почав працювати інженером на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті. Також був начальником бюро соцпроектів. У листопаді 2010 року Жеребило почав працювати у виконкомі Інгулецької районної у місті ради. Про це пише Вікіпедія.

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