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На Лимано-Куп'янському напрямку РФ зосередила понад 100 тисяч росіян й змістила "акцент"

Яна Ставська
27 серпня 2023, 11:50 оновлено 27 серпня, 12:04
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Зокрема, на вказаному напрямку нашими захисниками помічено танковий полк Кантемирівської дивізії.
На Лимано-Куп'янському напрямку РФ зосередила понад 100 тисяч росіян й змістила 'акцент'
ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку й обороняються під Куп'янськом / Колаж Главреда: Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот відео

На Лимано-Куп'янський напрямок російське командування перекинуло понад 100 тисяч окупантів, зокрема Кантермирівську дивізію та загони зеків "Штурм-z". Однак ворогу не вдається просуватися крізь щільну оборону ЗСУ, розповів в ефірі телемарафону начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Противник збільшив обстріли ЗСУ на вказаному напрямку й змінив "акцент".

"На Лимано-Куп'янському напрямку продовжується оборонна операція. Противник значно підвищив кількість обстрілів. За минулу добу здійснив 620 обстрілів позицій ЗСУ та завдав 15 авіаударів. Акцент противника дещо змінився: від Куп'янського напрямку вони переносять свій акцентр в бік Новогорівки. Зокрема, вчора наші захисники відбили на цьому напрямку 10 ворожих штурмів противника", - сказав Євлаш.

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Всього втрати Росії склали 117 осіб. Окупанти втратили ще два танки, дві бойові машини десанту, станцію "Муром-М" та один склад БК.

За словами Євлаша, Росія продовжує використовувати зеків, задіяла бойовий армійський резерв.

"На Лимано-Куп'янському напрямку знаходиться "Кантемирівська дивізія", яка включає танковий полк. Досить багато російських військових, проте командувач Олександр Сирський і командири на напрямках тримають ситуацію під постійним контролем", - зауважив він.

Загалом, на всьому напрямку знаходиться близько 110 тисяч російських військових, підсумував Євлаш: на Куп'янському - 45 тисяч російських окупаційних сил, на Лиманському - 48 тисяч.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку ворог продовжує здійснювати контратаки щодо наших підрозділів. Щодня наші Сили оборони продовжують наступати на цьому напрямку.

"Зокрема, за минулу добу ворог завдав на Бахмутському напрямку 590 обстрілів по позиціях ЗСУ, в тому числі й касетні боєприпаси. Відбулося 14 боєзіткнень, противник вдається до контратак", - сказав Євлаш.

Наші військові за вчора знищили 165 окупантів, одну 203 мм установку "Піон", цілу номенклатуру ворожих систем: Мста-С, гармати Д20, Д30, шість складів польових боєприпасів.

"Щодо тактики, то вона залишається майже такою ж: спочатку йдуть штурмові загони, які складаються з зеків, які намагаються штурмувати позиції інколи навіть без прикриття важкої техніки, а потім за ними вже йдуть кадрові військові", - відповів Євлаш.

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На думку аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові "знаходяться на відстані наступного удару по серії підготовлених російських оборонних позицій" у Запорізькій області.

Ці російські оборонні позиції, які знаходяться на шляху Сил оборони, швидше за все, складаються з відносно більш щільного масиву протитанкових ровів та загороджень типу "зубів дракона" і додаткових мінних полів, за якими розташовані російські бойові позиції, як і на першій російській лінії оборони, зауважували експерти.

Водночас на Запорізькому напрямку окупанти постійно штурмують позиції ЗСУ поблизу Приютного, щоб взяти підрозділи захисників у напівкільце.

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війна в Україні ЗСУ Купянск Лиман війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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