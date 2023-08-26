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Банк може заблокувати рахунки українців через переказ грошей: хто під загрозою

Ангеліна Підвисоцька
26 серпня 2023, 22:09 оновлено 26 серпня, 22:25
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Заблокувати рахунки можуть у тому випадку, якщо буде перевищений ліміт, встановлений на переказ грошей.
Банк може заблокувати рахунки українців через переказ грошей: хто під загрозою
В Україні можуть заблокувати рахунки українців / Колаж: Главред, фото УНІАН, Pixabay

Банківські рахунки українців можуть раптово заблокувати. Це стосується випадків, коли здійснюється грошовий переказ на суму, яка перевищує встановлений добовий ліміт. Про це повідомляє Pro Гроші.

Так, наприклад, у ПриватБанку встановлене обмеження за одну транзакцію в сумі 29 999 гривень. Також на обмеження впливають і те, на карту якої міжнародної платіжної системи здійснюється переказ.

Для переказу на карту Visa передбачаються такі ліміти:

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  • добовий - 7500 доларів (за курсом НБУ),
  • тижневий - 10 тисяч доларів,
  • місячний - 20 тисяч доларів.

Для переказу на карту MasterCard ліміти однакові - 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні даватимуть гроші батькам на потреби дітей. Виплати будуть надаватися тепер сім'ям з дітьми, які зареєстровані на територіях, які були або перебувають у тимчасовій окупації, або знаходяться в зоні бойових дій, проживають на кордоні з країною-агресорів РФ, малозабезпеченим і мають дітей, а також належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім'ї.

Також повідомлялося, що пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Якщо розмір пенсії по втраті годувальника вище, ніж розмір виплат за віком, то пенсіонер може змінити вид пенсії, перейшовши на першу.

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