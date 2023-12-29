Українцям при обміні всучують "неякісні" долари: як не схибити

Українці масово скаржаться: в обмінниках і касах їм продають "погану" валюту. Вже кілька місяців діють нові правила продажу валюти.

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Банки намагаються в першу чергу повернути купюри з ушкодженнями назад населенню. / колаж Гларед, фото УНІАН

Українці масово скаржаться, що в обмінниках і касах їм продають "неякісну" валюту. Адже вже кілька місяців діють нові правила продажу валюти, повідомляє портал "Обозрєватєль".

Після численних скарг населення Нацбанк зобов'язав банки приймати для обміну всі долари, крім тих, які мають серйозні пошкодження (їх можна віддати на інкасо). І тепер ці ж старі банкноти з незначними ушкодженнями масово пропонують клієнтам у касах банків.

Однак ніяких правил банки не порушують. Вони зобов'язані приймати купюри з ушкодженнями і, звичайно, намагаються в першу чергу повернути їх назад населенню.

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"Всі банкноти без ознак підробки або значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без обмежень по року випуску банкнот іноземної валюти та їх номіналу", – пояснюють співробітники державного "Приватбанку".

У "валютному" постанові Нацбанку говориться, що обміну підлягають купюри будь-якого номіналу і року емісії, якщо вони не мають значного пошкодження.

В українців зобов'язані прийняти купюру (і, відповідно, видати іншій людині), якщо:

вона має локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) і / або втрату папером жорсткості;

є відбитки штампів/ печаток, написи, включаючи видимі в ультрафіолетових променях, Загальна площа яких не перевищує 200 квадратних міліметрів;

є плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожне;

присутні надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожен;

у ній отвори і проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожен.

Всі ці банкноти можна отримати в касі банку. Якщо клієнт не згоден, то він має право відмовитися від обміну, але вибирати купюри для цього процесу банки не дозволяють.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний вважає, що курс долара в Україні на початку 2024 року зросте приблизно на 50-60 копійок. На курс гривні до долара впливатиме і очікування міжнародної допомоги Україні.

Раньше Міністерство фінансів спрогнозувало різке зростання курсу валют. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд передбачає, що курс долара до гривні в 2024 році може досягти рівня 41,4 грн за долар.

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