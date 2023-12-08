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Споживання електрики в Україні б'є рекорди, підключена аварійна допомога

Андрій Ганчук
8 грудня 2023, 12:55
Українцям слід економно споживати електричну енергію, щоб в енергетичній системі не виникло її дефіциту, сказали у державній компанії Укренерго.
Румунія і Польща допомагають Україні зберігати баланс в енергосистемі
Румунія і Польща допомагають Україні зберігати баланс в енергосистемі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

В Україні другий день поспіль фіксується рекордне споживання електроенергії. Щоб не було відключень і підтримувався баланс, підключена аварійна допомога від Румунії та Польщі. Українців закликають економно витрачати електрику.

Як повідомили в Укренерго, у п'ятницю, 8 грудня, другий день поспіль фіксується рекордне споживання електроенергії. Добовий максимум був 7 грудня – на 4% вище, ніж на день раніше, 6 грудня.

Українців закликали економити електрику, щоб в енергетичній системі не виникало дефіциту.

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"Для того, щоб задовольнити зростання попиту на 4%, в енергосистемі має додатково запрацювати три блоки теплоелектростанцій. Але на електростанціях поки що немає вільних потужностей", - зазначено в повідомленні.

Росія завдає ударів по енергетичних об'єктах

В Укренерго нагадали, що днем раніше через удари російських окупантів у східному регіоні в черговий раз була пошкоджена одна ТЕС. В іншому регіоні на аварійному ремонті один із енергоблоків. На деяких інших блоках ТЕС тривають ремонти, а сонячні електростанції не можуть видавати максимум через хмарність.

Україні допомагають Румунія і Польща

Щоб уникнути відключень і зберігати баланс в енергетичній системі, підключена аварійна допомога від Румунії та Польщі. З 11:00 до 19:00 надходить 400 МВт. Це екстрені заходи.

Графіки відключення світла поки що не впроваджувалися

Незважаючи на складну ситуацію, лімітів споживання електроенергії немає, а графіки відключень не вводилися і поки що не прогнозуються.

Сьогодні Україна вранці і ввечері веде імпорт електрики зі Словаччини, Румунії та Молдови. Держава в цілому отримує 2193 МВт·год, Максимальна потужність в окремі години – до 589 МВт. Експорту цього дня не фіксується.

Ситуація з електроенергією в Україні

Агресор Росія зробила запас у 800 ракет, проте енергосистема вистоїть, вважає голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, енергетична система України увійде у весну в стабільному робочому стані.

В Україні зростає дефіцит електроенергії через морози, ситуація залишається складною, казали в Укренерго. Споживання електрики підвищується, не вистачає потужностей, щоб покрити нестачу.

Від одного виду атак на енергетику Росія майже відмовилася, сказали в Укренерго. Окупанти припинили кібератаки. Водночас ворог має намір реалізовувати інші агресивні плани.

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свет Укренерго електроенергія
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