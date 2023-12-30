'Замороження' війни з Росією: Подоляк пояснив, чим воно загрожує Україні

Припинення бойових дій буде тимчасовою паузою, яку Росія використає для нарощування свого військового потенціалу.

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Чи можливе "замороження" війни з Росією / Колаж: Главред, фото: скрін YouTube, Командування об'єднаних сил ЗСУ

На переговорах щодо "заморозки" війни Росія може посилатися на записи в російській конституції про "нові регіони", включно з Херсоном та Запоріжжям. Однак "замороження війни" не означатиме її припинення, а скоріше дозволить окупантам створити паузу для оновлення військового арсеналу та підготовки до подальших дій. Про це розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю Наталії Мосейчук у проєкті "Мосейчук+".

Він вважає, що припинення бойових дій, яке може випливти з таких переговорів, буде тимчасовою паузою, яку Росія використає для нарощування свого військового потенціалу та поповнення бойових запасів. За його словами, Росія може витратити близько трьох місяців на цей процес, після чого війна продовжиться.

"Це питання того, що хоче Росія в цій війні. Вона відверто говорить - ми вас знищимо", - зауважив Подоляк. відео дня

На думку Михайла Подоляка, головна мета Путіна в війні - знищення. Він передбачає, що під час переговорів Росія може вимагати від України віддати Херсон та Запоріжжя, посилаючись на зазначені в конституції "нові регіони", а у разі відмови погрожуватиме подальшими нападами.

"На переговорах про "заморозку" Росія скаже - а в нас у конституції записані нові регіони з містом Херсон і з містом Запоріжжя. Віддайте. Ви скажете - ні. Як ні? Тоді атакуємо", - сказав радник Офісу президента.

"Замороження" війни в Україні

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що заморозка війни була б лише паузою перед новим наступом Росії на Україну. Країна-агресорка залишається непохитною у своїй меті знищення України та вимагатиме визнання окупованих територій.

Також Путін сигналізує про можливу заморозку війни, сподіваючись зменшити поставки західної зброї Україні. Він більш зацікавлений у скороченні військової допомоги від Заходу, аніж у припиненні війни, що підтверджує звіт американського Інституту вивчення війни.

Як повідомляв Главред, загроза заморозки війни в Україні зменшується з кожним місяцем. Військовий експерт Олег Жданов переконаний в тому, що партнери країни усвідомлюють необхідність не заморожувати війну, а вирішувати її.

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