Ультиматум для РФ: у Москві істерика через жорстку відповідь ОП щодо переговорів

Переговорів з країною агресором РФ не буде, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
Російській стороні буде висунуто ультиматум, і вона його прийме. Про це він підкреслив в ефірі проекту "VIP з Наталією Мосейчук".
"Переговорів не буде. У класичному сенсі цього слова. Будуть ультимативні вимоги до Російської Федерації, відразу на найвищому рівні, і Росія їх прийме", - говорить представник ОП.
Разом з тим він звернув увагу на те, що це не парадокс, а об'єктивний розвиток війни, розв'язаної РФ проти України.
"Вона велика, масштабна, інтенсивна, важка, кривава. Всі ресурси задіяні. І наші західні партнери задіють ще більше ресурсів, незважаючи на те, що вони будуть вести дискусії...", - додав Подоляк.
Реакція МЗС РФ
Відзначимо, що в РФ жорсткі заяви Подоляка викликали справжню істерику на офіційному рівні.
Речник МЗС РФ Марія Захарова заявила у відповідь, що "Росія ніколи не підкорялася ультиматумам або шантажу".
"Росія ніколи не підкорялася ультиматумам або шантажу. Кожного, хто приходив з мечем або гранатою, гнала взашей. Кожному, хто намагався знищити країну або її народ, виписувала рецепт від расчеловечивания" – істерично заявила Захарова.
Раніше повідомлялося про те, що у Кремлі змінили риторику щодо переговорів з Києвом. Країна-агресор РФ відходить від своєї інформаційної операції, покликаної симулювати інтерес до діалогу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Захід змінює стратегію і хоче змусити Зеленського піти на переговори з РФ. Пентагон і Білий дім хоче, щоб Україна перейшла до стратегічної оборони.
Як раніше повідомлялося, Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити. Під час" Прямої лінії "він сказав, що вважає Одесу" російським містом "і заявив, що Москва збирається завершувати війну тільки тоді, коли"досягне своїх цілей".
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