Ультиматум для РФ: у Москві істерика через жорстку відповідь ОП щодо переговорів

Російській стороні буде висунуто жорсткий ультиматум, впевнений Михайло Подоляк.

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У РФ закотили істерику після заяви Михайла Подоляка / Колаж: Главред, Фото: ОП, Скріншот

Переговорів з країною агресором РФ не буде, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Російській стороні буде висунуто ультиматум, і вона його прийме. Про це він підкреслив в ефірі проекту "VIP з Наталією Мосейчук".

"Переговорів не буде. У класичному сенсі цього слова. Будуть ультимативні вимоги до Російської Федерації, відразу на найвищому рівні, і Росія їх прийме", - говорить представник ОП.

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Разом з тим він звернув увагу на те, що це не парадокс, а об'єктивний розвиток війни, розв'язаної РФ проти України.

"Вона велика, масштабна, інтенсивна, важка, кривава. Всі ресурси задіяні. І наші західні партнери задіють ще більше ресурсів, незважаючи на те, що вони будуть вести дискусії...", - додав Подоляк.

Реакція МЗС РФ

Відзначимо, що в РФ жорсткі заяви Подоляка викликали справжню істерику на офіційному рівні.

Речник МЗС РФ Марія Захарова заявила у відповідь, що "Росія ніколи не підкорялася ультиматумам або шантажу".

"Росія ніколи не підкорялася ультиматумам або шантажу. Кожного, хто приходив з мечем або гранатою, гнала взашей. Кожному, хто намагався знищити країну або її народ, виписувала рецепт від расчеловечивания" – істерично заявила Захарова.

Раніше повідомлялося про те, що у Кремлі змінили риторику щодо переговорів з Києвом. Країна-агресор РФ відходить від своєї інформаційної операції, покликаної симулювати інтерес до діалогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Захід змінює стратегію і хоче змусити Зеленського піти на переговори з РФ. Пентагон і Білий дім хоче, щоб Україна перейшла до стратегічної оборони.

Як раніше повідомлялося, Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити. Під час" Прямої лінії "він сказав, що вважає Одесу" російським містом "і заявив, що Москва збирається завершувати війну тільки тоді, коли"досягне своїх цілей".

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