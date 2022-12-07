У Мінагрополітики спрогнозували, як вплинуть відключення світла на ціни на продукти

Регулярні відключення електроенергії в Україні (як планові, так і аварійні) вплинуть на ціни на продукти харчування у подорожчання - вони зростуть на кілька відсотків. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький у ефірі єдиного телемарафону.
"Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка в подальшому буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є більш дорогими", - пояснив чиновник.
Як каже Висоцький, якщо ситуація не зміниться кардинально (з прогнозованими плановими відключеннями), то великого подорожчання продовольства не передбачається − можливі тільки невеликі зміни цін, на кілька відсотків.
Ціни на продукти
Повідомлялося - генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що наступного року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.
До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.
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