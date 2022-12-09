"За кілька днів": в "Укренерго" спрогнозували, коли в Україні повернуть планові відключення світла

У державній компанії "Укренерго" прогнозують, що області України можуть перейти знову на планові графіки відключення світла через кілька днів.

В "Укренерго" спрогнозували, коли в Україні повернуть планові відключення світла / Колаж фото УНІАН

Українські енергомережі незабаром можуть знову перейти на планові графіки відключення світла - вже за кілька днів. Про це в рамках брифінгу заявив керівник правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, Україна зможе зайти в планові графіки відключення електроенергії тільки тоді, коли зможе знизити її дефіцит до тих показників, які дозволять, наприклад, відключати світло по чотири години.

"Проблема зменшення дефіциту пов'язана з відновленням генеруючих потужностей - це ТЕС, ГЕС. АЕС зараз працюють, підтримують систему", - сказав Кудрицький.

Чиновник також акцентував - до війни українські атомні електростанції забезпечували мінімум 50% потреб країни в електриці. І зараз показник аналогічний.

""Виїхати" на самій атомній енергії ми не можемо, не можемо тільки нею покрити всі потреби України. Нам потрібні й інші види генерації, а вони пошкоджені", − пояснює Кудрицький.

При цьому чиновник зазначив – зі зниженням морозів поступово в енергетичній системі будуть відновлюватися і генеруючі потужності.

"Також відновлюють роботу електростанції поступово і таким чином поступово обсяг потрібної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю, за кілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго", − підсумував він.

Відключення світла в Україні

Журналісти видання Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається, зараз він знаходиться на рівні 20%.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Крім того, громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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