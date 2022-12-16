Окупанти запустили по Україні 60 ракет – голова Миколаївської ОВА

Перші ракети уже заходять в повітряний простір України. Частина уже над північчю держави.

Українців попередили, що окупанти запустили по нашій державі 60 ракет/ УНІАН, Полтавська ОВА

Російські окупанти запустили по Україні близько 60 ракет вранці у п’ятницю, 16 грудня.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram. Він зазначає, що перші ракети уже в повітряному просторі України.

"Очікуємо близько 60 шт. На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наше ППО зіб'є 50+ мінімум. Віримо у ЗСУ!", – написав він.

Також Кім закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що були зафіксовані пуски ракет з північного напрямку.

У той же час голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що через загрозу ракетного удару енергетики уже почали відключати світло для того, щоб запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ракет. Він пообіцяв, що після закінчення загрози атаки світло споживачам повернуть.

Відомо, що запуски відбуваються не лише стратегічною авіацією, а й з російського флоту.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що Росія не зможе виснажити українську ППО іранськими ударними безпілотниками, які використовуються для терору мирних громадян.

Нагадаємо, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначав, що російський диктатор Володимир Путін і надалі віддаватиме свої злочинні накази бомбити українські міста. Окрім того, глава Кремля буде намагатися підняти ставки, вдаючись до ядерних погроз.

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