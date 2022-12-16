Масований ракетний удар РФ по Україні: Жданов пояснив логіку окупантів

Загарбники застосували лише ракети для атаки, натомість кілька днів тому запускали дрони-камікадзе для розвідки розташування ППО.

Жданов пояснив логіку окупантів під час ракетних ударів по Україні/ ДСНС України, Главред, Міноборони РФ

Російські загарбники під час масованого ракетного обстрілу території України вранці 16 грудня випустили понад 60 ракет. Ця кількість є найменшою, якщо порівнювати з іншими масованими атаками РФ за останні три місяці.

При цьому окупанти били лише ракетами, не використовуючи дрони-камікадзе. Чому загарбники цього разу не застосовували удари безпілотниками, пояснив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, це може вказувати на кілька речей. По-перше, це підштовхує до думки, що з дронами у них проблеми і їх поки що недостатньо для того, щоб використовувати. По-друге, можливо Росія підготувала достатню кількість ракет.

Також Жданов нагадав, що Росія застосовувала дрони 14 грудня. А це може означати, що з їхньою допомогою країна-агресорка намагалася вивідати розташування української ППО перед нанесенням масованого ракетного удару.

Жданов також пояснив, чому окупанти випускають ракети хвилями.

"Вони б їх запустили одночасно, це було б найефективніше для них, щоб перевантажити нашу систему ППО. Тоді б не вистачало засобів ураження. І та частина ракет, яка перевищує можливості ППО, вона би просто долетіла до цілі. Але у РФ немає стільки носіїв, щоб одночасно запустити таку кількість ракет", – зазначає він.

Тому росіянам потрібно перезаряджати літаки, а українські військові тим часом мають можливість перезаряджати ППО і готуватися до наступних хвиль атаки.

"І тут, хто кого випередить. Така от гонка на випередження в плані захисту України, а у них – в плані ракетного удару по Україні", – пояснив Жданов.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти запустили по Україні близько 60 ракет вранці 16 грудня. Після цього він заявляв, що окупанти зробили ще два залпи ракетами "Калібр". Потім повідомлялося уже про третю хвилю запуску ракет

У різних у Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

Три удари було завдано по критичній інфраструктурі Харківщини, також окупанти вдарили по енергооб’єктах в інших областях. У столиці України відбулися вибухи у Деснянському, Дніпровському і Голосіївському районах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Під завалами опинилися люди. Звідти уже дістали дівчинку. Який стан у дитини, поки що невідомо.

Пізніше стало відомо, що у зруйнованому під’їзді будинку в Кривому Розі загинули дві людини, ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей. Під завалами можуть перебувати дві людини, з них одна дитина.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

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