"Що робитимуть наші?": Гіркін спрогнозував крах окупантів на Донбасі протягом 2-3 тижнів

На його переконання, окупанти мають 2-3 тижні для наступу - далі воювати вже нічим.

Ігор Гиркин / скрін

Колишній ватажок самопроголошеної"ДНР" Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков) заявив, що сепаратистські сили на Донбасі очікують крах до травня 2023 року.

На його переконання, окупанти мають 2-3 тижні для наступу - далі воювати вже нічим. Бойовик заявив, що окупанти мають багато проблем - безліч поранених військовослужбовців, відсутність належних виплат солдатам і багато іншого.

"Березень на території півдня Росії, "Новоросії" і "Малоросії" – це дуже проблемний місяць... Тут питання в тому, що робитимуть наші? 2-3 тижні залишилося на проведення активних операцій на фронті", – зазначив Стрєлков-Гіркін, згадавши про те, що в Україну їде важка Західна техніка.

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Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах.

За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

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