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"Після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде": Зеленський заявив про перемогу в найближчий рік

17 лютого 2023, 18:10
Володимир Зеленський заявив, що швидка перемога України зі звільненням всіх окупованих територій реальна.
Війна на Донбасі, Зеленський
Війна на Донбасі, Зеленський / t.me/pavlokyrylenko_donoda/6744, president.gov.ua

Президент Украни Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі, де відбуваються активні бойові дії, після цієї війни не залишиться нічого живого.

"Про наступ (Росії, - ред.). Там не так складно, там не такі генії працюють у військово-політичному керівництві РФ. Вони шукають слабкі місця в нашій обороні, дивляться на нашу логістику. Не випадково вони б'ють по цивільному сектору, по інфраструктурі, по логістиці, по енергетичній мережі. Все це удари не випадкові", - сказав Зеленський під час Мюнхенської конференції безпеки.

За його словами, росіяни намагаються залякувати людей, щоб був хаос і не було могутності від об'єднання всередині держави.

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"Вони постійно над цим працюють. Тому вони шукають будь-які слабкі місця - вони дивляться на південь нашої держави. Вони працюють без пауз всі ці місяці майже рік на сході, там найгарячіша, там їх найбільше угруповання. Навіть тоді, коли ми деокупували Херсон десь 40 тисяч їхніх військових втекли на схід",-зазначив президент.

Окупанти шукають слабкі місця нашої оборони

"Як вони там воюють? Кожен день б'ють артилерією по цивільних будинках, абсолютно невипадково, все руйнують, для того щоб люди виходили, вибігали, і потім туди намагаються зайти. Ось що вони роблять на Донбасі. Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде. Я зараз і про людей, і про інфраструктуру", - підкреслив глава держави.

Перемога України

Володимир Зеленський заявив, що швидка перемога України зі звільненням всіх окупованих територій реальна.

За словами президента, зараз пріоритетом є швидкість надання Україні допомоги, оскільки Путін "розраховує на уповільнення допомоги і поділ підтримки миру", що може призвести до "втоми від війни" у світі.

Зеленський також попередив, що затягування війни означає великі руйнування, насамперед на Сході України.

"Реальною метою є якнайшвидше звільнення України, "щоб наступного року ми зустрілися в Мюнхені на першу повоєнну конференцію з безпеки, за умови вільної України, вільної Європи, вільного світу", - сказав президент.

Новий наступ РФ в Україні

Новий наступ російських окупаційних військ вже почався, заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ще тижнів за два наступ наростатиме, а його кульмінація буде до березня. Це максимум, який окупанти зможуть показати сьогодні.

Також Жданов оцінив ризики нового наступу армії РФ на Київ і Харків. За його словами, на сьогоднішній момент прямої загрози не існує. Російські війська, які зосереджені на кордоні, здатні провести лише розвідку боєм, і це їх максимум.

Російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. ЗСУ відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
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