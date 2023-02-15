Чи відступлять ЗСУ з Бахмута: Череватий озвучив три сценарії

Українські захисники на Бахмутському напрямку знищують кращі російські частини і не збираються зупинятися.

Череватий, Бахмут / соцмережі

Українські військові можуть відійти з Бахмута Донецької області, але для цього повинні бути вагомі причини.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що тактичні відступи можливі в різних ситуаціях.

Перш за все, коли мова йде про збереження особового складу або для поліпшення свого тактичного становища або більш ефективно проведення оборонної операції.

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"Важливо, щоб ворог не мав можливості системно прорвати нашу оборону. Тоді він обрушує тили і просто рухається у напрямку до головного удару. Наприклад, в цьому випадку це Слов'янськ і Краматорськ", - заявив Череватий.

Водночас представник ЗСУ зазначив, що українські захисники на Бахмутському напрямку знекровлюють ворога – знищують найкращі російські частини.

Керівник цієї ділянки фронту - один з найдосвідченіших генералів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, який планував Київську битву, Харківську та Лиманську операції.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах.

За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

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