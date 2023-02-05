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"Розгромити Україну ми не зможемо": сумовитий Гіркін "завів шарманку" про провальність наступу РФ

5 лютого 2023, 21:35
Ексватажок угруповання "ДНР" Ігор Гіркін, відомий також як Стрєлков, знову сказав, що наступ армії окупантів практично позбавлений шансів на успіх.
Гиркин, ракета
Сумовитий Гіркін "завів шарманку" про провальність наступу РФ / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Колишній ватажок угруповання терористів"ДНР" Ігор Гіркін (він же Стрєлков) в черговий вкрай сумно оцінив можливості наступу російської армії.

Гіркін знову визнав, що наступ армії окупантів, нехай навіть він і продовжує йти на п'яти напрямках, позбавлений перспектив на успіх. Він стверджує, що загарбникам залишається діяти тільки точково, в порядку операцій в окремих регіонах, а на масштабну атаку у них просто відсутні ресурси.

"Розгромити Україну ми не зможемо, це зрозуміло. Ми влізли в чергове болото і знову в ньому стоїмо, як в 2014 році [...]. Або лінія фронту так і буде, як зараз, з локальними операціями по очищенню, або наші можуть зробити від "великого розуму" великий наступ. У його успіху я щиро сумніваюся!", - каже він.

Гіркін додав, що приблизно уявляє собі дуже сумний результат будь-якого масштабного штурму з боку російських окупантів. І не хоче, щоб вони це робили.

'Розгромити Україну ми не зможемо': сумовитий Гіркін 'завів шарманку' про провальність наступу РФ

Нагадаємо, раніше путінський поплічник і лідер бойовиків ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вибухнув потоком образ на адресу терориста Стрєлкова, який раніше говорив про бажання приєднатися до "вагнерівців".

"Спробує втекти - зрошу його обличчя", - заявив Пригожин про перспективи Гіркіна в ПВК "Вагнер".

До того колишній ватажок бойовиків терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вліз у ще одні розбірки зі своїми подільниками.

Цього разу він влаштував з'ясування стосунків з колишнім ватажком горлівських бойовиків Ігорем Безлером (кличка "Біс").

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Ігор Гиркин війна Росії та України
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