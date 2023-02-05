'Розгромити Україну ми не зможемо': сумовитий Гіркін 'завів шарманку' про провальність наступу РФ

Колишній ватажок угруповання терористів"ДНР" Ігор Гіркін (він же Стрєлков) в черговий вкрай сумно оцінив можливості наступу російської армії.
Гіркін знову визнав, що наступ армії окупантів, нехай навіть він і продовжує йти на п'яти напрямках, позбавлений перспектив на успіх. Він стверджує, що загарбникам залишається діяти тільки точково, в порядку операцій в окремих регіонах, а на масштабну атаку у них просто відсутні ресурси.
"Розгромити Україну ми не зможемо, це зрозуміло. Ми влізли в чергове болото і знову в ньому стоїмо, як в 2014 році [...]. Або лінія фронту так і буде, як зараз, з локальними операціями по очищенню, або наші можуть зробити від "великого розуму" великий наступ. У його успіху я щиро сумніваюся!", - каже він.
Гіркін додав, що приблизно уявляє собі дуже сумний результат будь-якого масштабного штурму з боку російських окупантів. І не хоче, щоб вони це робили.
Нагадаємо, раніше путінський поплічник і лідер бойовиків ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вибухнув потоком образ на адресу терориста Стрєлкова, який раніше говорив про бажання приєднатися до "вагнерівців".
"Спробує втекти - зрошу його обличчя", - заявив Пригожин про перспективи Гіркіна в ПВК "Вагнер".
До того колишній ватажок бойовиків терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вліз у ще одні розбірки зі своїми подільниками.
Цього разу він влаштував з'ясування стосунків з колишнім ватажком горлівських бойовиків Ігорем Безлером (кличка "Біс").
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