'Розгромити Україну ми не зможемо': сумовитий Гіркін 'завів шарманку' про провальність наступу РФ

Ексватажок угруповання "ДНР" Ігор Гіркін, відомий також як Стрєлков, знову сказав, що наступ армії окупантів практично позбавлений шансів на успіх.

Сумовитий Гіркін "завів шарманку" про провальність наступу РФ / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Колишній ватажок угруповання терористів"ДНР" Ігор Гіркін (він же Стрєлков) в черговий вкрай сумно оцінив можливості наступу російської армії.

Гіркін знову визнав, що наступ армії окупантів, нехай навіть він і продовжує йти на п'яти напрямках, позбавлений перспектив на успіх. Він стверджує, що загарбникам залишається діяти тільки точково, в порядку операцій в окремих регіонах, а на масштабну атаку у них просто відсутні ресурси.

"Розгромити Україну ми не зможемо, це зрозуміло. Ми влізли в чергове болото і знову в ньому стоїмо, як в 2014 році [...]. Або лінія фронту так і буде, як зараз, з локальними операціями по очищенню, або наші можуть зробити від "великого розуму" великий наступ. У його успіху я щиро сумніваюся!", - каже він.

Гіркін додав, що приблизно уявляє собі дуже сумний результат будь-якого масштабного штурму з боку російських окупантів. І не хоче, щоб вони це робили.

Нагадаємо, раніше путінський поплічник і лідер бойовиків ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вибухнув потоком образ на адресу терориста Стрєлкова, який раніше говорив про бажання приєднатися до "вагнерівців".

"Спробує втекти - зрошу його обличчя", - заявив Пригожин про перспективи Гіркіна в ПВК "Вагнер".

До того колишній ватажок бойовиків терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вліз у ще одні розбірки зі своїми подільниками.

Цього разу він влаштував з'ясування стосунків з колишнім ватажком горлівських бойовиків Ігорем Безлером (кличка "Біс").

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