"Ворог зміг зачепитися за приватний сектор": у ЗСУ розповіли, що зараз відбувається в Бахмуті

У Бахмуті зараз дуже складна, але контрольована ситуація. Ворог продовжує штурмувати місто.

Бахмут / t.me/V_Zelenskiy_official

Росіяни не залишають спроб оточити Бахмут у Донецькій області, але у них нічого не виходить.

Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Войтко розповів в ефірі телеканалу "Еспресо", що в Бахмуті зараз дуже складна ситуація.

"Ворог зміг зачепитися за приватний сектор. Там тривають бої. Однак хочу підкреслити, що росіянам не вдається і найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Наші підрозділи тримаються і прекрасно виконують свою роботу. Ворог зазнає великих втрат в боях за Бахмут", - підкреслив він.

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Войтко також підкреслив, що ЗСУ продовжить знищувати "вагнерівців", Регулярний особовий склад армії РФ і мобілізованих .

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає великих втрат, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах.

За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

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