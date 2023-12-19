УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Як повідомити людям, що вони потрібні?": МОУ – про роздачу повісток у публічних місцях

Альона Вороніна
19 грудня 2023, 16:11
У МОУ кажуть, що зараз фокус несправедливо зміщений на тих, хто не хоче отримувати повістки, а не на воїнів на фронті, які через це не можуть піти у відпустку.
Илларион Павлюк, мобилизация
У МОУ прокоментували роздачу повісток у публічних місцях/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

У Міністерстві оборони України прокоментували роздачу повісток у публічних місцях. Речник МОУ Ілларіон Павлюк заявив, що зараз фокус уваги несправедливо зміщений на тих, хто не хоче отримувати повістки у ресторанах та в інших подібних місцях, а не на воїнів на фронті, які через нестачу особового складу не можуть піти у відпустку.

Він наголосив, що багато бійців, які вже тривалий час захищають Україну від російських окупантів, не можуть піти у відпустку і відпочити, тому що їх елементарно немає ким замінити.

"Чомусь у нас фокус дуже сильно зміщений у бік тієї меншості, яка обурюється, що вони не розраховували, що їм у ресторані принесуть повістку і вони б хотіли інакше. А чому фокус не зміщений в бік вояків на фронті, які елементарно у відпустку не можуть піти, тому що командир не пускає, бо "тебе треба кимось замінити"?", – зазначив Павлюк, повідомляє "Радіо Свобода".

відео дня

За словами речника Міноборони України, багато людей заявляють про готовність доєднатися до ЗСУ, "якщо їх покличуть". Павлюк наголошує, що як же ж тих людей покликати, якщо суспільство так негативно реагує на вручення повісток у публічних місцях.

"Дуже багато людей, достатньо для того, щоб ми зараз не мали жодних проблем з кількістю людей, заявляють: "Ми готові доєднатися до Збройних сил, якщо нас покличуть". Це така популярна відповідь на питання, чи готові ви доєднатися до ЗСУ: "От покличуть – доєднаюся". От як покликати, як тим всім людям повідомити, що вони потрібні, якщо суспільство надзвичайно негативно сприймає прихід з повістками в публічне місце для того, щоб сказати: "Шановні громадяни, ви мусите оновити дані". Якщо у вас дані оновлені, ця повістка вам нічого не змінює", – зазначив Павлюк.

Мобілізація в Україні

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував мобілізацію і заявив, що потрібно повернути робочий механізм і забезпечити ротацію. Воєнкоми, які раніше були звільнені, знали, як потрібно проводити мобілізаційні заходи, сказав Залужний.

Нагадаємо, у Раді заговорили про мобілізацію жінок. Парламентарі попередили громадян про "непопулярні рішення" у разі ширшої потреби захисту Батьківщини.

Також раніше у МОУ пояснили, чи замінить рекрутинг мобілізацію. Міноборони України роз'яснило, як працюватиме рекрутинг до Збройних сил.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні повестка вторгнення Росії Міноборони України
Реклама

Головне за день

Відлига несе небезпеку: у яких областях України оголошено 3 рівень небезпечності

Відлига несе небезпеку: у яких областях України оголошено 3 рівень небезпечності

17:59 Синоптик
Зеленський дає велику пресконференцію за підсумками 2023 року

Зеленський дає велику пресконференцію за підсумками 2023 року

17:53 Україна
Що буде з Україною і США в разі перемоги Путіна: ЗМІ розкрито невтішний прогноз

Що буде з Україною і США в разі перемоги Путіна: ЗМІ розкрито невтішний прогноз

16:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:08

Робили ще наші батьки: дієтологи назвали страву, яка продовжує тривалість життя

18:00

Дерматолог назвав 3 ознаки на шкірі, які можуть говорити про серцево-судинні захворюванняВідео

17:59

Відлига несе небезпеку: у яких областях України оголошено 3 рівень небезпечності

17:56

Справу проти блогера-вбивці навмисно затягують - правозахисник актуально

17:55

Окупанти скидають на бійців ЗСУ отруту - CNN

Участь військових Великої Британії у війні в Україні неможлива, це призведе до Третьої світової - АндрусівУчасть військових Великої Британії у війні в Україні неможлива, це призведе до Третьої світової - Андрусів
17:53

Зеленський дає велику пресконференцію за підсумками 2023 рокуВідео

17:30

Ці 5 знаків проживуть 2024 рік без пригод: відомий астролог розповів, що чекати в Новому році

17:22

РФ може напасти на Молдову та країни Балтії: Хофман закликав Європу готуватись

17:09

Делікатес, але не для всіх: кому не можна їсти червону ікру

Реклама
16:55

"Накличете хвороби та біду": чому не можна лягати спати головою до дверейВідео

16:55

Що буде з Україною і США в разі перемоги Путіна: ЗМІ розкрито невтішний прогноз

16:20

Кажіть цю фразу кожному зустрічному: що потрібно зробити 20 грудня, щоб бути здоровим

16:13

Називати дитину на честь родичів не можна: стало відомо, як ім'я впливає на долю

16:13

Шойгу каже про 650 тисяч окупантів в Україні, мріє призвати 1,5 млн осіб

16:11

Вони будуть у глухому куті: Ердоган "підтакує" Орбану про вступ України до ЄС

16:11

"Як повідомити людям, що вони потрібні?": МОУ – про роздачу повісток у публічних місцях

15:43

"Клин клином вишибати": Ігнат висловився про удари українських безпілотників по РФ

15:22

Мишача лихоманка "валить з ніг" окупантів під Куп'янськом: командування ігнорує

15:15

Ніколи не виливайте розсіл від горошку: рецепт, який вразить всіхВідео

15:12

"Росія завелика!": Путіну привиділась спроба поділити РФ на п'ять частин

Реклама
14:59

Від планів не відмовився: диктатор Путін погрожує Україні продовженням наступу

14:45

Рекрутинг та мобілізація в ЗСУ: у МОУ пояснили, чи замінить рекрутинг мобілізацію

14:45

В Україні продукти на різдвяний стіл стрімко дорожчають: які ціни

14:40

Церковний календар на 2024 рік: коли за новим стилем святкуємо головні свята

14:13

Договір на 10 років: Британія приготувала для України гарантії безпеки

14:02

Аномально тепло: синоптик сказала, якою буде погода на Різдво і Новий рік

14:00

Гороскоп на 2024 рік від Влада Росса: Близнюкам казково пощастить, а Риби стануть головним невдахоюЕксклюзив

13:59

Таємна сила символів: як вибрати тату, яке принесе багатство, удачу та любов

13:38

Жир і нагар відпаде сам: жінка розповіла, як відмити відмити решітку з духовки

13:33

Дивіться на стіни: ознака того, що у вашому домі навала мишей

13:26

Про масштаби" домашнього завдання " з євроінтеграціїПогляд

13:05

"Не очікував від нього": російський режисер розповів, чим його вразив Зеленський

13:02

Деякі українці можуть отримати 4500 грн: кому виплатять допомогу

12:44

Катастрофа для Києва: чи закриють міст Метро та чи працюватиме "червона гілка"

12:42

"То є, то немає": TAYANNA зізналась, чи спілкується її син з ексчоловіком-росіянином

12:41

Євробачення-2024: нові подробиці Нацвідбору

12:26

Яка група крові є найкращою: лікар дав остаточну відповідь

12:21

Китайський гороскоп на завтра 20 грудня 2023: Тигру - запальність, Півню - ревнощі

12:19

Потрібно за 5 секунд здогадатися, що не так на картинці: загадка для найкмітливіших

11:52

Женуть велику кількість техніки: окупанти по-новому атакують Авдіївку

Реклама
11:45

"Візьмемо мотивацією": Гуменюк заінтригувала, як ЗСУ звільнятимуть окуповану Херсонщину

11:35

Бокали блищатимуть як нові: експерт розповів, як позбутись помутніння посуду

11:28

"Путін готовий запускати ракети по країнах НАТО": Андрусів оцінив загрозу

11:11

Експерт відповів, чи відправить Британія свої війська в Україну

10:59

Що приготувати на Новий рік гаряче: вишуканий, але дуже простий рецепт яловичих рулетиків

10:55

Призведе до проблем із серцем: дієтолог назвав, скільки яєць можна їсти в день

10:55

Згурець розповів, чому плацдарм на Херсонщині є дуже перспективним для ЗСУ

10:54

Тільки не в смітник: що можна зробити з шкірки мандарина

10:37

"РФ переважає в озброєнні та живій силі": Сирський назвав найближчі цілі окупантів

10:35

Окупанти продавлюють оборону ЗСУ поблизу Кринок: ситуація на Херсонщині важка

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти