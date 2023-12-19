"Як повідомити людям, що вони потрібні?": МОУ – про роздачу повісток у публічних місцях

У МОУ кажуть, що зараз фокус несправедливо зміщений на тих, хто не хоче отримувати повістки, а не на воїнів на фронті, які через це не можуть піти у відпустку.

https://glavred.net/ukraine/kak-soobshchit-lyudyam-chto-oni-nuzhny-mou-o-razdache-povestok-v-publichnyh-mestah-10526312.html Посилання скопійоване

У МОУ прокоментували роздачу повісток у публічних місцях/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

У Міністерстві оборони України прокоментували роздачу повісток у публічних місцях. Речник МОУ Ілларіон Павлюк заявив, що зараз фокус уваги несправедливо зміщений на тих, хто не хоче отримувати повістки у ресторанах та в інших подібних місцях, а не на воїнів на фронті, які через нестачу особового складу не можуть піти у відпустку.

Він наголосив, що багато бійців, які вже тривалий час захищають Україну від російських окупантів, не можуть піти у відпустку і відпочити, тому що їх елементарно немає ким замінити.

"Чомусь у нас фокус дуже сильно зміщений у бік тієї меншості, яка обурюється, що вони не розраховували, що їм у ресторані принесуть повістку і вони б хотіли інакше. А чому фокус не зміщений в бік вояків на фронті, які елементарно у відпустку не можуть піти, тому що командир не пускає, бо "тебе треба кимось замінити"?", – зазначив Павлюк, повідомляє "Радіо Свобода". відео дня

За словами речника Міноборони України, багато людей заявляють про готовність доєднатися до ЗСУ, "якщо їх покличуть". Павлюк наголошує, що як же ж тих людей покликати, якщо суспільство так негативно реагує на вручення повісток у публічних місцях.

"Дуже багато людей, достатньо для того, щоб ми зараз не мали жодних проблем з кількістю людей, заявляють: "Ми готові доєднатися до Збройних сил, якщо нас покличуть". Це така популярна відповідь на питання, чи готові ви доєднатися до ЗСУ: "От покличуть – доєднаюся". От як покликати, як тим всім людям повідомити, що вони потрібні, якщо суспільство надзвичайно негативно сприймає прихід з повістками в публічне місце для того, щоб сказати: "Шановні громадяни, ви мусите оновити дані". Якщо у вас дані оновлені, ця повістка вам нічого не змінює", – зазначив Павлюк.

Мобілізація в Україні

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував мобілізацію і заявив, що потрібно повернути робочий механізм і забезпечити ротацію. Воєнкоми, які раніше були звільнені, знали, як потрібно проводити мобілізаційні заходи, сказав Залужний.

Нагадаємо, у Раді заговорили про мобілізацію жінок. Парламентарі попередили громадян про "непопулярні рішення" у разі ширшої потреби захисту Батьківщини.

Також раніше у МОУ пояснили, чи замінить рекрутинг мобілізацію. Міноборони України роз'яснило, як працюватиме рекрутинг до Збройних сил.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.