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Нові атаки Росії і максимальна мобілізація: прогноз експерта на 2024 рік

Яна Ставська
18 грудня 2023, 21:44
Росія здатна закликати на фронт мільйон людей, але в України є один варіант, вважає Загородній.
ЗСУ, війна, українські військові
РФ пішла в нову атаку / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

У 2024 році українське суспільство має максимально консолідуватися і створити запит на низку конкретних дій, що ведуть до перемоги у війні. Це неминуче впливатиме на поведінку наших політиків, погодився політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду Загородній зазначив, що армія вже стала політичним гравцем, тому консолідуватися потрібно навколо того, що з нею пов'язано.

Самі політики повинні забезпечити безперебійну роботу ВПК.

В іншому випадку військова допомога США надходити буде, але не у належних обсягах, зауважив Загородній.

Водночас Росія, побачивши "вікно можливостей", може мобілізувати мільйон людей і наростити виробництво дронів.

"Так, є ризики, що Росія кине ще "м'ясо", дрони, бомби, ракети - буде безперестанку пресувати Україну, показуючи Заходу, що вже кінець, вже потрібно домовлятися, але, звісно, на умовах Москви. Такі ризики існують", - додав експерт.

Дивіться відеоверсію прогнозу Тараса Загороднього для України на 2024 рік:

При цьому Україна повинна бути готова завдати неприйнятної шкоди для РФ, наприклад знищити російську нафтову промисловість.

"Ми повинні пам'ятати, що росіян арифметично більше, і у них ще є можливість залучити людей. У нас же людей менше. Якщо ми призвемо ще 200 тисяч осіб, в Росії призвуть ще мільйон. Час працює проти нас. Навіть якщо співвідношення втрат 1:10, це нічого не означає, якщо росіян прийде ще мільйон. Математика тут не на нашу користь.Єдиний спосіб вирішити це питання полягає у максимальній механізації армії. Мільйон солдатів ми не зможемо підготувати, а ось наштампувати стільки дронів Україна може", - пояснив Загородній.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній-політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Україні не вистачає зброї

На тлі суперечок у Конгресі США з приводу подальшого фінансування військової допомоги України багато західних ЗМІ почали описувати сценарії поразки ЗСУ.

Американський президент Джо Байден, закликаючи законодавців нарешті вирішити питання підтримки Києва, припустив, що Путін на Україні не зупиниться і у найближчому майбутньому з російською армією будуть воювати вже солдати США. За даними Міноборони Німеччини, загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові з боку Росії потрібно сприймати дуже серйозно, це не просто брязкання зброєю.

Самі ж російські окупанти скористалися падінням підтримки України Євросоюзом і США і пішли у новий масштабний наступ, витісняючи ЗСУ коштом м'ясних штурмів і переваги в артилерійських снарядах.

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війна в Україні ЗСУ Тарас Загородній війна Росії та України
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