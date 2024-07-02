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Чому в Україні Су-27 не в укриттях: аналітики розкрили справжню причину

Юлія Закрепа
2 липня 2024, 18:14
319
Арочних укриттів для Су-27, як мінімум на авіабазі під Миргородом, просто не існує.
Чому в Україні Су-27 не в укриттях: аналітики розкрили справжню причину
Чому Су-27 не в укриттях / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Вчора ворог опублікував відео з ударом по аеродрому під Миргородом, яке було знято із дрона і на якому зафіксовано використання касетної балістичної ракети від ОТРК "Іскандер". Аналітики Defense Express проаналізували, чому українські Су-27 стоять просто неба, а не в укриттях.

"Одразу зазначимо, що попри заявлені ворогом втрати, у реальності ситуація дещо інша. Зокрема деякі з машин на відео, з огляду супутникові знімки, вже давно у нельотному стані, бо не змінювали своє положення дуже значний час", - зазначають аналітики Defense Express.

Але серед українців з'явилось одразу декілька питань, серед яких - чому українські літаки не були в укриттях, а стояли просто неба.

відео дня

"А відповідь на це питання доволі проста - їх немає", - кажуть в Defense Express.

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ця ситуація існує не від 2022, 2014 та навіть не від 1991 року, а від 80-х років. Справа в тому, що захисні споруди - арочні укриття, у СРСР активно будувались у 60-70-х роках під ті літаки, які тоді існували та розроблялись. А це були МіГ-21, Су-7, Су-17, МіГ-23 та МіГ-27 - доволі малі за розмірами машини. Водночас у МіГ-23/27 ще й була зміна стріловидність крила з мінімальним розмахом 7,78 метра.

Чому в Україні Су-27 не в укриттях: аналітики розкрили справжню причину
Які укриття мають бути для Су-27 / фото: defence-ua

Саме тому наймасовішими були арочні укриття типу 2А13 розміром 12,9х28 метра. Вони мали товщину стін у 60 см і можуть захистити не лише від касетних боєприпасів, а навіть від близьких розривів фугасних бомб. І через вартість будували їх лише у прикордонних військових округах, а не по всьому СРСР. Без даху над головою залишився і Су-27 з розмахом крила 15 метрів, який почав надходити з 1985 року.

Більше того, часом укриття були не від можливих ворожих ударів, а скоріше від негоди. І декілька таких укриттів є на авіабазі під Миргородом, точніше - були. Бо були знищені ворогом ще у перші дні війни.

Таким чином, арочних укриттів для Су-27, як мінімум на авіабазі під Миргородом, просто не існує. А причини, чому їх не побудували вже після 1991 року цілком відомі й не підлягають додатковим поясненням, бо значно більшою проблемою було не те, де ховати літаки, а взагалі на чому літати, чим заправляти машини та платити пілотам зарплатню, йдеться у матеріалі Defense Express.

Що відомо про винищувач Су-27?

Су-27 - радянський важкий багатоцільовий високоманеврений всепогодний винищувач четвертого покоління. Після розпаду СРСР вироблявся в Росії. Про це повідомляє Вікіпедія.

Цей літак має висоту 5,9 м, його довжина - 21,9 м, а розмах крила - 14,6 м. Маса Су-27 без додаткового спорядження становить 16,3 т, а максимальна маса з повним завантаженням - 30 т. Він може піднятися на висоту до 18 500 ми розігнатися до швидкості 2 500 км/с. Максимальна дальність польоту становить 3900 км, а бойовий радіус - 1 500 км.

Винищувач озброєний 30-мм авіаційною гарматою ГШ-3-1, також він має 9 зовнішніх вузлів для підвіски керованих ракет ближнього і дальнього радіусу класів "повітря-повітря" і "повітря-земля". Він може виявити повітряні цілі на відстані 35-100 км і одночасно захопити до 10 об'єктів. При цьому Су-27 може вести вогонь лише по одній цілі, наводячи одну або дві ракети.

Наземні цілі можуть бути зафіксовані, якщо пересуваються зі швидкістю не менше 15 км/год. Надводні об'єкти можуть бути засічені на відстані до 350 км.

Зрештою на фоні ситуації, коли Україна очікує F-16 залишається питання щодо забезпечення їх безпеки на землі. На фоні чого можливо зазначити, що розмах крила F-16 - 9,96 метра, тобто в теорії й з відповідними заходами у стандартне арочне укриття 2А13 він має увійти.

"Але це звісно лише частина проблеми, бо більш критичним є те, що ворожий дрон міг на глибині понад 150 км вести не просто розвідку, а й передачу відео у режимі онлайн. А також те, що про цей БПЛА було відомо, але збити чи завадити йому були не в стані. Хоча, як здається, практика із Як-52, екіпаж якого у прямому сенсі вже настріляв з десяток російських розвідувальних БПЛА, потребує поширення", - кажуть аналітики.

Вибухи в Миргороді 1 липня: що відомо

Нагадаємо, що полковник Збройних сил України Юрій Ігнат розповів деталі удару окупантів по аеродрому в Миргороді. Українські аеродроми щодня перебувають під обстрілами, щодня під балістикою, "очима" ворожих дронів і постійних атак. На жаль, не обійшлося без втрат української техніки.

У Forbes оцінили втрати після ударів по Миргороду. У виданні повідомили, що внаслідок ракетного удару РФ по аеродрому в Миргороді, розташованому за 160 км лінії фронту, було знищено два надзвукові винищувачі ЗСУ Су-27, а ще чотири зазнали ушкоджень.

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