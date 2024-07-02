'Є певні втрати': Ігнат про удар окупантів по аеродрому в Миргороді

Українські аеродроми щодня перебувають під обстрілами, щодня під балістикою, наголосив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат прокоментував ракетний удар РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Полковник Збройних сил України, колишній прессекретар Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував удар російських окупаційних військ по військовому аеродрому в Миргороді Полтавської області.

Як написав він у своєму Facebook, у результаті, на жаль, не обійшлося без втрат української техніки.

"Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так чинять від початку вторгнення. Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів", - наголосив він.

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Офіцер ЗСУ наголосив, що українські аеродроми щодня перебувають під обстрілами, щодня під балістикою, "очима" ворожих дронів і постійних атак.

"Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є, і завдати удару у відповідь! І я не буду деталізувати якими неймовірними зусиллями це робиться. Це війна, і на жаль не без втрат техніки", - додав Ігнат.

Що відомо про ракетний удар РФ по Миргороду

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в понеділок удень, 1 липня, російські окупанти вкотре випустили по Україні ракети. Вибухи прогриміли в Миргородському районі Полтавської області.

Пізніше в російських пропагандистських ресурсах з'явилося відео наслідків повітряного удару ЗС РФ, який стався вдень 1 липня. На відео, знятому БПЛА, видно дві точки, в яких могли бути пошкоджені українські літаки Су-27.

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Про удар розповів український волонтер Сергій Стерненко. Він повідомив, що літаки отримали пошкодження - кількість не вказав. З його слів, люди не постраждали. Також вказується, що це другий удар РФ по Миргородському аеродрому протягом останніх 14 днів. Обидва рази над точкою, розташованою за 150 км від лінії фронту, літав російський розвідувальний безпілотник, який вільно вів зйомку.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Києві та області в неділю ввечері, 30 червня, після оголошення повітряної тривоги, унаслідок чого є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, сталося загоряння.

Постраждалим із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес. 10 осіб евакуювали з будинку.

Як повідомлялося, у Київській області є постраждалі, а також руйнування внаслідок російського ракетного удару в неділю ввечері, 30 червня. На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження.

Пізніше стало відомо про те, що серед постраждалих - дитина. Ракетний удар по Києву в неділю відрізняється від усіх попередніх, зокрема, тим, що ворог атакував стратегічною авіацією, випробовуючи нову тактику. Противник вдарив не в темну пору доби, не комбінованим чи масованим обстрілом, розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

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