РФ потужно атакує Україну балістичними ракетами: у ЗСУ пояснили тактику росіян

Дмитро Плетенчук наголосив, що в першу чергу небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння із території тимчасово окупованого Криму.

https://glavred.net/ukraine/rf-potuzhno-atakuye-ukrajinu-balistichnimi-raketami-u-zsu-poyasnili-taktiku-rosiyan-10562609.html Посилання скопійоване

Росіяни атакують Україну балістичними ракетами / колаж: Главред, фото: ДСНС

Начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни обрали тактику балістичних атак по Україні з Криму. У ЗСУ розповіли, якими особливостями балістичного озброєння пояснюється тактика окупантів.

"Ворог обрав тактику застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи. В першу чергу, звісно, це "Іскандер-М", - зазначив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Плетенчука, така тактика РФ, перш за все, пояснюється особливостями балістичного озброєння.

відео дня

"Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання - ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику - і швидкість інша, і час на реакцію менший", - пояснив речник.

Тому в першу чергу небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму, додав Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Обстріл України: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали цілі ударів РФ. У ніч на 4 травня окупанти вдарили по Україні 13-ма безпілотними ударними літальними апаратами після того, як остання масована атака дронів-камікадзе відбулася понад місяць тому. Росіяни досить часто використовують балістику, наприклад, по Одесі "Іскандер-М".

РФ вдарила ракетами та дронами, є поранені та прильоти. Російські окупанти вдарили по Україні ракетами С-300 і дронами-камікадзе "Шахед" у ніч на 4 травня. Український генерал підкреслив, що всі 13 дронів захисники збили в Харківській і Дніпропетровській областях.

Росія продовжує масовані удари по Україні. 29 квітня окупанти ударили по набережній Одеси та лунали вибухи у Харкові. РФ атакувала Харків керованими авіабомбами (КАБ) та застосувала по набережній Одеси боєприпаси для знищення живої сили.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред