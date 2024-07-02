Літаки просто неба: у Forbes оцінили втрати після ударів по Миргороду

На початку війни 2022 року ЗСУ мали у своєму розпорядженні близько 125 літаків - Су-27, Су-25, МіГ-29 та інші.

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РФ завдала удару по аеродрому в Миргороді / Колаж: Главред, Фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Унаслідок ракетного удару РФ по аеродрому в Миргороді, розташованому за 160 км лінії фронту, було знищено два надзвукові винищувачі ЗСУ Су-27, а ще чотири зазнали ушкоджень.

Як ідеться в матеріалі Forbes, останнім часом російські безпілотники "Ланцет" завдали щонайменше чотири удари по українських літаках на авіабазі Долгинцеве під Кривим Рогом, усього за 72 кілометри від лінії фронту.

Уточнюється, що в результаті було знищено два винищувачі ЗСУ МіГ-29, а також український літак Су-25.

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"Два Су-27, які "Іскандер" знищив у Миргороді, доводять число українських військових літаків, які росіяни підірвали на землі за останні дев'ять місяців, принаймні до п'яти. Ці втрати українці не можуть собі дозволити", - йдеться в матеріалі.

Автори нагадують, що на початку війни 2022 року ЗСУ мали близько 125 літаків Су-27, Су-25, МіГ-29 та інші. За 28 місяців запеклих боїв українці втратили близько 90 літаків, що підтверджують аналітики Oryx.

Уточнюється, що з метою захисту своїх літаків ЗСУ можуть відвести оперативні літаки від баз, розташованих найближче до Росії. Зазначається, що українські війська мають доступ приблизно до 20 великих авіабаз, десятків невеликих аеродромів і навіть злітно-посадкових смуг, розкиданих по всій країні.

Також командування ЗСУ може продовжувати переміщати свої літаки та екіпажі. Українські винищувальні бригади зазвичай наголошують на непередбачуваності - все для того, щоб ускладнити російське цілевказування. Їхні пілоти "майже ніколи не злітають з летовища і не приземляються на одному й тому самому летовищі", - каже генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Водночас українська армія може побудувати посилені укриття для захисту літаків на землі, а також розмістити більше хибних цілей, пояснюють журналісти.

Особливо неприємно для ЗСУ те, що російські літаки настільки ж уразливі на своїх власних базах поблизу України. Але в деяких випадках політика США забороняє українцям завдавати ударів по цих літаках зброєю американського виробництва, резюмує видання.

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