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Літаки просто неба: у Forbes оцінили втрати після ударів по Миргороду

Олексій Тесля
2 липня 2024, 12:26
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На початку війни 2022 року ЗСУ мали у своєму розпорядженні близько 125 літаків - Су-27, Су-25, МіГ-29 та інші.
Су-25, Су-27
РФ завдала удару по аеродрому в Миргороді / Колаж: Главред, Фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Унаслідок ракетного удару РФ по аеродрому в Миргороді, розташованому за 160 км лінії фронту, було знищено два надзвукові винищувачі ЗСУ Су-27, а ще чотири зазнали ушкоджень.

Як ідеться в матеріалі Forbes, останнім часом російські безпілотники "Ланцет" завдали щонайменше чотири удари по українських літаках на авіабазі Долгинцеве під Кривим Рогом, усього за 72 кілометри від лінії фронту.

Уточнюється, що в результаті було знищено два винищувачі ЗСУ МіГ-29, а також український літак Су-25.

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"Два Су-27, які "Іскандер" знищив у Миргороді, доводять число українських військових літаків, які росіяни підірвали на землі за останні дев'ять місяців, принаймні до п'яти. Ці втрати українці не можуть собі дозволити", - йдеться в матеріалі.

Автори нагадують, що на початку війни 2022 року ЗСУ мали близько 125 літаків Су-27, Су-25, МіГ-29 та інші. За 28 місяців запеклих боїв українці втратили близько 90 літаків, що підтверджують аналітики Oryx.

Уточнюється, що з метою захисту своїх літаків ЗСУ можуть відвести оперативні літаки від баз, розташованих найближче до Росії. Зазначається, що українські війська мають доступ приблизно до 20 великих авіабаз, десятків невеликих аеродромів і навіть злітно-посадкових смуг, розкиданих по всій країні.

Також командування ЗСУ може продовжувати переміщати свої літаки та екіпажі. Українські винищувальні бригади зазвичай наголошують на непередбачуваності - все для того, щоб ускладнити російське цілевказування. Їхні пілоти "майже ніколи не злітають з летовища і не приземляються на одному й тому самому летовищі", - каже генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Водночас українська армія може побудувати посилені укриття для захисту літаків на землі, а також розмістити більше хибних цілей, пояснюють журналісти.

Особливо неприємно для ЗСУ те, що російські літаки настільки ж уразливі на своїх власних базах поблизу України. Але в деяких випадках політика США забороняє українцям завдавати ударів по цих літаках зброєю американського виробництва, резюмує видання.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

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Нагадаємо, вибухи прогриміли в Києві та області в неділю ввечері, 30 червня, після оголошення повітряної тривоги, унаслідок чого є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, сталося загоряння.

Постраждалим із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес. 10 осіб евакуювали з будинку.

Як повідомлялося, у Київській області є постраждалі, а також руйнування внаслідок російського ракетного удару в неділю ввечері, 30 червня. На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження.

Пізніше стало відомо про те, що серед постраждалих - дитина. Ракетний удар по Києву в неділю відрізняється від усіх попередніх, зокрема, тим, що ворог атакував стратегічною авіацією, випробовуючи нову тактику. Противник вдарив не в темну пору доби, не комбінованим чи масованим обстрілом, розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

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ЗСУ Су-25 МиГ-29 Миргород Су-27 війна Росії та України
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