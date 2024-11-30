Членство в НАТО може зупинити гарячу фазу війни: Зеленський видав заяву про вступ

Що буде, якщо НАТО відмовиться накрити парасолькою підконтрольні Києву території - деталі у матеріалі.

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Зеленський видав заяву про вступ України до НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

Припинення вогню може гарантувати відступ Путіна

Чому ніхто не пропонував Києву бути в НАТО

Кореспондент Стюарт Рамзі поговорив із Володимиром Зеленським. В інтерв'ю президент висловився щодо вступу України до НАТО. У розмові з Макроном Зеленський підкреслив важливість запрошення України до НАТО.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, ми повинні взяти під парасольку НАТО ту територію України, яку ми контролюємо. Ми повинні зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом", - цитують його журналісти йдеться у матеріалі Sky News. відео дня

За словами президента, необхідно припинити вогонь, щоб гарантувати, що Путін не повернеться, аби захопити ще більше української території. Якщо ж НАТО відмовиться накрити парасолькою підконтрольні Києву території, Путін точно повернеться.

Що відомо про вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Президент наголосив, що ніхто не пропонував Києву бути в НАТО тією чи іншою частиною України. Запрошення має отримати Україна в міжнародно визнаних кордонах.

"Ви не можете давати запрошення тільки частині. Чому? Тому що тоді ви визнаєте, що це тільки частина України і є Україна, а те є Росією. Тому я і сказав: юридично ми не маємо права визнавати окуповані території територіями Росії. І тут не можна помилятися в цьому", - сказав президент.

Він підкреслив, що Київ не буде визнавати окуповані території російськими, адже це суперечить Конституції України.

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про вступ України до НАТО. Він вважає, що у випадку України існують способи розв'язати проблему застосування статті про колективну безпеку.

У ЗМІ розкрили, хто гальмує вступ України до НАТО. Німеччина та США є ключовими країнами, що гальмують процес прийняття України до НАТО. Вони не поспішають запрошувати Київ до Альянсу, оскільки побоюються прямого військового зіткнення з Росією.

Стало відомо, чому Байден передумав запрошувати Україну в НАТО. Адміністрація американського президента Джо Байдена розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення України до вступу в НАТО, але вирішила не робити цього.

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