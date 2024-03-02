Кількість жертв в Одесі зросла: з-під завалів дістали тіло дитини

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі загинуло троє людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

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В Одесі з-під завалів будинку дістали тіло дитини 3-5 років / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, ДСНС

Кількість жертв нічного удару дронів російських окупантів по житловому будинку в Одесі зросла - з-під завалів дістали тіло дитини. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

"В Одесі з під-завалів будинку рятувальники витягли тіло дитини, попередньо 3-5 років. Це третій загиблий унаслідок нічної ворожої атаки", - ідеться в повідомленні.

Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер також підтвердив, що в Одесі загинуло троє людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

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За даними Радіо Свобода, наразі зниклими вважаються ще 12 осіб, зокрема чотири дитини.

"Одна з жінок на місці чекає новин про свою сестру - вона опинилася під завалами разом зі своїм тримісячним сином", - ідеться у повідомленні.

Атака "Шахедів" на Одесу 2 березня

У ніч на 2 березня російські окупанти атакували Одесу дронами. Один із них влучив у дев'ятиповерхову будівлю спального району.

Унаслідок атаки зруйновано 18 квартир дев'ятиповерхового житлового будинку.

За попередніми даними, постраждали 8 осіб, із них одна дитина. Чотирьох жителів вдалося врятувати. Пожежники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

Вибухом також пошкоджено розташовану поруч бойлерну будівлю, внаслідок чого без теплопостачання залишилися 11 багатоквартирних житлових будинків.

Сили оборони півдня України повідомили, що підрозділи ППО в інтенсивному режимі протягом години відбивали нічну дронову атаку. Протиповітряна оборона збила сім ударних безпілотників Shahed-131/136 із восьми, які ворог спрямував з акваторії Чорного моря в Одеську область.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Силам ППО вдалося знищити 14 "Шахедів". Крім того, захисники неба відправили у вічний політ ще один ворожий літак Су-34.

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