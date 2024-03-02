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"Шахеди" атакували Харків і область, є "прильоти": що відомо

Анна Ярославська
2 березня 2024, 08:29
У Харкові постраждалих і загиблих немає, три людини звернулися з гострою реакцією на стрес.
Наслідки атаки на Харківщину
У поліції показали наслідки атаки на Харківщину / Колаж: Главред, фото: t.me/police_kh_region

У ніч на 2 березня російські окупанти атакували Харків і Харківську область дронами "Шахед". В одному з районів Харкова є "приліт".

Як повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі, на місці влучання спалахнула пожежа, у найближчих будинках вибито скло.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив удари по Харкову та області.

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"Близько 00:05 окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна та балкони, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто", - написав він у Telegram.

За його словами, постраждалих і загиблих немає, три людини звернулися з гострою реакцією на стрес.

Крім того, від артилерійських і мінометних ударів ворога постраждали понад 20 населених пунктів Харківщини: Охримівка, Вільхуватка, Хатне, Тополі, Козача Лопань, Синьківка, Іванівка, Дворічна, Петропавлівка, Піщане тощо.

Крім того, країна-агресор РФ завдала й авіаударів по шести населених пунктах.

Сьогодні о 6:35 окупанти вдарили по Липцях Харківського району. Унаслідок обстрілу знищено авто, пошкоджено приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.

"О 00:20 у с. Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. З-під завалів дістали тіло 76-річного чоловіка. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю інфраструктури телекомунікацій", - повідомив Синєгубов.

Пізніше пресслужба поліції Харківської області уточнила, що близько опівночі російські "Шахеди" вдарили по житловому району в Харкові та приватному будинку в селищі Великий Бурлук.

Унаслідок удару повністю згоріли два автомобілі, ще два пошкоджені вибуховою хвилею. Також постраждали житлові будинки та гаражі.

Приблизно о 00:10 російський дрон влучив у приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук, що призвело до пожежі. Рятувальники дістали з-під завалів загиблого 76-річного господаря будинку.

"Будинок повністю зруйнований. Із сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку. На місцях подій працюють усі профільні служби", - повідомили в поліції.

Слідчі порушили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Атака "Шахедів" на Одесу

У ніч на 2 березня російські окупанти атакували Одесу дронами. Один із дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у дев'ятиповерхову будівлю спального району. Частину під'їзду з 18 квартир зруйновано. Щонайменше двоє людей загинули.

Під завалами можуть перебувати люди. Наразі є дані, що на зв'язок не виходять семеро мешканців багатоповерхівки.

Сили оборони півдня України повідомили, що підрозділи ППО в інтенсивному режимі впродовж години відбивали нічну дронову атаку. Протиповітряна оборона збила сім ударних безпілотників Shahed-131/136 із восьми, які ворог спрямував з акваторії Чорного моря в Одеську область.

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