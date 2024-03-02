Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі, є загиблі та постраждалі: всі подробиці

Під завалами можуть перебувати люди. Наразі є дані, що на зв'язок не виходять семеро мешканців багатоповерхівки.

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Рятувальна операція триває безперервно / Колаж: Главред, фото: Суспільне, МВС

У ніч на 2 березня російські окупанти атакували Одесу дронами. Один із дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у дев'ятиповерхову будівлю спального району. Частину під'їзду з 18 квартир зруйновано. Щонайменше двоє людей загинули.

Крім того, ще семеро людей постраждали. Серед них є дитина. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що серед постраждалих в Одесі - вагітна жінка, вона в середньому ступені тяжкості в лікарні.

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"Ще троє людей із численними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє - у стані середньої тяжкості. Лікарі роблять усе можливе. Трьом людям, включно з трирічною дитиною, медичну допомогу надано на місці", - повідомив він.

Дивіться відео - Наслідки атаки дронів на Одесу:

Рятувальна операція триває безперервно - під завалами можуть перебувати люди. Наразі є дані, що на зв'язок не виходять семеро мешканців багатоповерхівки.

До пошуків залучено кінологів. Психологи поліції та ДСНС на місці надають психологічну допомогу, по неї звернулися вже понад півсотні людей.

Також оперативно розгорнуто пункти обігріву, оскільки внаслідок обстрілів без теплопостачання залишилися десятки багатоквартирних будинків.

Дивіться відео - РФ атакувала Одесу дронами, зруйновано багатоквартирний будинок:

Оновлено. Голова Одеської ОВА повідомив, що з-під завалів будинку в Одесі рятувальники дістали чоловіка.

На щастя, він живий та у свідомості. Наразі його оглядають медики.

У момент влучання ворожого дрона чоловік, за попередніми даними, перебував у підвалі.

Дивіться відео - Житель Одеси вижив після удару дрона по житловому будинку:

У прокуратурі області повідомили, що шість мешканців 9-поверхівки в Одесі, в яку влучив російський дрон, вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

За фактом нічної атаки прокуратура розпочала розслідування за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Що кажуть у Силах оборони Півдня

Сили оборони півдня України повідомили, що підрозділи ППО в інтенсивному режимі впродовж години відбивали нічну дронову атаку. Протиповітряна оборона збила сім ударних безпілотників Shahed-131/136 із восьми, які ворог спрямував з акваторії Чорного моря в Одеську область.

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 лютого російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. Сили оборони Півдня повідомили про знищення 12 ворожих "Шахедів" і двох ракет Х-59 в їхній операційній зоні. Два дрони збили над Миколаївською областю, по п'ять - над Кіровоградською та Одеською областями.

У ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 і ракетами типу Х-31П і Х-22. Унаслідок удару РФ загинули три людини. Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі.

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