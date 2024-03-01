"Місто не захищене": Зеленський не радить українцям повертатися у Харків

Харків залишається не настільки захищеним від російських окупантів, щоб радити українцям повертатися туди. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єрміністром Нідерландів Марком Рютте.
Ворог досі атакує місто ракетами та дронами. Місто поки не має повноцінного захисту від цих атак.
"Що стосується повернення харків'ян. Розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так ... Якщо ми будемо потужні захищені, і я б навіть сказав: не якщо, а коли це станеться, обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових. А на сьогодні воюємо, і ті цілі та задачі, про які я вам сказав (зміцнення ППО та спроби відтіснити росіян на більшу відстань - ред.), ми будемо виконувати", - сказав Зеленський.
Чи є загроза нового наступу окупантів на Харків - прогнози
На даний момент скупчення угруповань військ РФ на ділянці кордону України в Харківській області немає. Загрози наступу на Харків поки немає, однак певне хвилювання присутнє. Неважливо, які плани у ворога, місто в разі небезпеки дасть гідну відсіч. Про це заявив мер Ігор Терехов.
Росіяни продовжують наступальні операції на Куп'янському напрямку намагаючись захопити позиції Сил оборони України в районі Синьківки та села Лиман Перший. Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
За його словами, ЗСУ встановлюють потужні фортифікаційні споруди і будують укріплення.
"Про наступ росіян на Харків говорити ще дуже рано", - сказав він.
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