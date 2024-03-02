У Санкт-Петербурзі російська ППО полювала на дрон і пошкодила багатоповерхівку

Ймовірною ціллю БПЛА була нафтобаза на північному сході Петербурга - до неї від місця падіння менше кілометра.

https://glavred.net/world/v-sankt-peterburge-rossiyskaya-pvo-ohotilas-na-dron-i-povredila-mnogoetazhku-10546682.html Посилання скопійоване

ППО росіян збила безпілотник і пошкодила житловий будинок у Санкт-Петербурзі / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

У ніч на суботу, 2 березня, у Санкт-Петербурзі прогримів гучний вибух. Унаслідок роботи ППО пошкоджено багатоповерхівку, вибито вікна. Постраждалих немає.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, ймовірною ціллю БПЛА була нафтобаза на північному сході Петербурга - до неї від місця падіння менше кілометра.

Наслідки падіння дрона в Санкт-Петербурзі / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Наслідки падіння дрона в Санкт-Петербурзі / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Губернатор Петербурга Олександр Бєглов повідомив, що жертв немає. За його словами, частково постраждало скління балконів двох будинків. Жителів постраждалих квартир евакуйовано.

відео дня

Губернатор не уточнив, яка саме подія трапилася.

Дивіться відео - У Санкт-Петербурзі вночі прогримів вибух:

Як повідомляв Главред, у ніч на 1 березня в Росію знову прийшла "бавовна". У місті Дзержинськ Нижегородської області країни-агресора прогриміли вибухи. Імовірно,було атаковано завод імені Свердлова, що виробляє вибухівку.

Нагадаємо, в ніч на 18 січня дрони атакували нафтобазу в Ленінградській області. У ГУР підтвердили удари по цілях.

Під час атаки безпілотників по нафтобазі РФ дрони пролетіли над резиденцією російського президента Володимира Путіна на Валдаї.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.