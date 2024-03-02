РФ воює проти цивільних: Зеленський відреагував на удар по Одесі та звернувся до Заходу

З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих. За попередніми даними, постраждали 8 осіб, з них одна дитина. Чотирьох жителів вдалося врятувати.

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Триває ліквідація наслідків ворожого удару по житловому будинку в Одесі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У ніч на 2 березня російські окупанти завдали дронового удару по Одесі. Унаслідок атаки зруйновано 18 квартир дев'ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, з-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих. За попередніми даними, постраждали 8 осіб, із них одна дитина. Чотирьох жителів вдалося врятувати. Пожежники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

Вибухом також пошкоджено розташовану поруч бойлерну будівлю, внаслідок чого без теплопостачання залишилися 11 багатоквартирних житлових будинків.

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Додатково розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги. Понад 100 осіб отримали допомогу від психологів ДСНС.

У прокуратурі області повідомили, що шість мешканців 9-поверхівки в Одесі, в яку влучив російський дрон, вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

За фактом нічної атаки прокуратура почала розслідування за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Реакція Зеленського

Тим часом президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар по Одесі.

"Росія продовжує воювати з цивільними людьми. Нічна атака "шахедів": Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир. Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих", - написав глава держави в Telegram.

Зеленський додав, що Україні потрібно більше систем ППО.

"Слід посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що зберігає життя", - зазначив президент.

Атака "Шахедів" на Одесу та Харків

У ніч на 2 березня російські окупанти атакували Одесу дронами. Один із дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у дев'ятиповерхову будівлю спального району. Частину під'їзду з 18 квартир зруйновано. Щонайменше двоє людей загинули.

Сили оборони півдня України повідомили, що підрозділи ППО в інтенсивному режимі впродовж години відбивали нічну дронову атаку. Протиповітряна оборона збила сім ударних безпілотників Shahed-131/136 із восьми, які ворог спрямував з акваторії Чорного моря в Одеську область.

Крім того, в ніч на 2 березня російські окупанти атакували Харків і Харківську область дронами "Шахед". В одному з районів Харкова є "приліт".

Унаслідок обстрілу пошкоджено вікна та балкони, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто. Постраждалих і загиблих немає, три людини звернулися з гострою реакцією на стрес.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Силам ППО вдалося знищити 14 "Шахедів". Крім того, захисники неба відправили у вічний політ ще один ворожий літак Су-34.

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