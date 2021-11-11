Лікар назвав головні симптоми, що вказують на важку форму COVID-19

Медик назвав ознаки тяжкого перебігу хвороби / Фото Reuters

Коронавірус може діяти непередбачувано, тому орієнтуватися на перебіг хвороби досить складно. Про це заявив радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

"Якщо пацієнт має високу температуру постійно, вона погано збивається протягом 5-7 днів, то це майже гарантовано важкий перебіг. Є псевдолегкий перебіг хвороби, коли пацієнт дійсно не відчуває проблем з сатурацією, немає високої температури на 6-7 день, але це не гарантія того, що у пацієнта не почнеться важкий перебіг через день-два. Це дійсно така заплутана ситуація, яку сам пацієнт, швидше за все, не зрозуміє. Самопочуття - зараз дуже суб'єктивне поняття", – зазначив лікар у коментарі "ТСН".

читайте такожКоли хворий коронавірусом може потрапити в реанімацію: лікар назвав тривожні симптомиЯкщо за призначенням лікаря, пацієнт буде лікуватися вдома, то хворому необхідно стежити за своєю температурою, сатурацією (рівнем кисню в крові), стежити, чи не з'явилася задишка та який загальний стан організму.

"Якщо людина не може встати і дійти до кухні або туалету, це вже ознака того, що щось відбувається не так",-попередив Жиравецький.

Зазначимо, станом на ранок четверга, 11 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 747 жителів країни. У тому числі захворіли 1 550 дітей та 462 медпрацівники. За минулі 24 години було госпіталізовано 4778 осіб; летальних випадків - 652; одужали 18 896 осіб.

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