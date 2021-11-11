Чорні нежиттєздатні легені: у Львові жертвою COVID-19 стала 23-річна вагітна жінка

Коронавірус забрав життя двох молодих пацієнтів у львівській лікарні / Фото Reuters

Жертвами коронавірусу у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова стали двоє молодих людей без супутніх патологій. Зокрема, померла 23-річна вагітна жінка та 29-річний чоловік. Обидва були невакциновані від COVID-19 та перебували у важкому стані в реанімації. За життя обох пацієнтів лікарі боролися майже місяць, але безуспішно.

Завідуюча відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Наталія Матолінець написала в Facebook, що за 50 років роботи реанімації медики бачили різне і, здавалося б, їх важко чимось здивувати, проте пандемія коронавірусу показала зворотне.

"Те, що відбувається зараз - нестерпно! Робочий ранок почався з розтинів. Спочатку вагітної жінки з так і ненародженою дитиною в утробі ... чорні нежиттєздатні легені. Далі – хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом з батьками, друзями і дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде. Щирі співчуття рідним!"- написала медик.

Матолінець додала, що для померлої молодої жінки це була перша вагітність.

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Лікарка навела цифри з коронавірусного блоку реанімації клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. За добу пролікували 63 пацієнтів; ще 14 надійшли; двох перевели; троє померли; на неінвазивній штучній вентиляції легенів (НШВЛ) – 47 хворих. За її словами, вакцинованнх серед них немає.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 11 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 747 жителів країни. Зокрема, захворіли 1 550 дітей та 462 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4778 осіб; летальних випадків - 652; одужали 18 896 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) та Івано-Франківській (1454) областях.

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