Черкаси в "червоній" зоні: які обмеження введені в області

Карантин в Черкасах / pixabay

З 12 листопада Черкаська область офіційно перейшла в "червону" зону карантину. По всій області ввели суворі обмеження.

Зокрема, згідно з постановою Кабміну, на території області забороняється проведення масових заходів та діяльність:

закладів громадського харчування;

ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів;

непродовольчих ринків і магазинів;фітнес-центрів, басейнів і спортзалів.

Школи працюють дистанційно, крім дитсадків та 1-4 класів.

Учні зможуть повернутися до очного формату навчання, якщо 100% педскладу будуть вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

Крім того, місцева влада Черкас заборонила користуватися внутрішньообласним транспортом без covid-сертифіката або негативного ПЛР-тесту, або довідки про одужання.

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Тим часом обмеження щодо вакцинації не поширюються на продовольчі магазини, АЗС, банки, пошту, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини.

Масковий режим і соціальна дистанція обов'язкові.

Нагадаємо, в Києві склалася критична ситуація через епідемію коронавірусу, при цьому ситуація погіршується, заявив мер Віталій Кличко.

Також раніше стало відомо, що в Україні деякі регіони можуть зустрічати Новий Рік при самому жорсткому варіанті карантинних обмежень.