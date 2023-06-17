Чотири людини загинули на місці: РФ вдарила ракетою в автомобіль на Харківщині

Черговий воєнний злочин окупантів стався недалеко від українсько-російського кордону. Ніхто з людей, які перебували в авто, не вижив.

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РФ вбила 4 людей, вдаривши по цивільному авто/ колаж: Главред, фото: Telegram Харківська ОВА

Країна-агресорка Росія здійснила черговий воєнний злочин. У суботу, 17 червня, внаслідок обстрілу російськими окупантами цивільного автомобіля на Харківщині загинули чотири людини, які перебували у транспортному засобі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. Він зазначив, що загарбники влучили в авто протитанковою керованою ракетою.

"Окупанти обстріляли с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі. Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту", – йдеться у повідомленні.

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Зазначене село розташоване менш ніж за 2 кілометри від кордону з країною-агресоркою Росією.

Синєгубов повідомив, що усі чотири людини, які перебували в авто, загинули на місці. Він додав, що деталі трагічної події встановлюються.

"Це черговий терор росіян проти мирного населення!" – наголосив Синєгубов.

Війна в Україні

В Інституті вивчення війни розповіли, що Сили оборони України продовжують наступальні операції на фронті. Війська просуваються в Запорізькій і Донецькій областях. Російські окупанти повертаються на позиції на лівому березі Херсонщини, де поступово сходить вода.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що українські пілоти зможуть освоїти управління західними винищувачами F-16 за 4 місяці, оскільки раніше військові вже демонстрували свою здатність вчитися з випередженням, коли отримували інші озброєння. Україна отримає бойові літаки не раніше, ніж наступного року.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що Сили оборони України рухаються за планом і реалізують завдання, які перед ними поставило командування. Війська здобудуть перемогу над окупантами країни-агресора Росії, однак потрібно більше зброї. Необхідні ракети з дальністю пуску до 200 кілометрів.

Політичний філософ Олександр Морозов зазначав, що з подій на Каховській ГЕС, дамбу якої російські окупанти підірвали у ніч на 6 червня, почалася друга фаза війни РФ проти України. Ця фаза супроводжується контрнаступом українських військових, на який російський диктатор Володимир Путін спробує відповісти наступом російської окупаційної армії. Проте така спроба окупантів буде невдалою.

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