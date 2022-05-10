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"Комплекс Чорнобаївки": чому РФ продовжує наступ, навіть відчуваючи дух поразки – пояснення історика

10 травня 2022, 03:45

Путін ставиться до бійців своєї армії як до "гарматного м’яса", тому великі втрати у війську на полі бою не змусять його відступити.

Історик пояснив, чому РФ не відвела війська, відчувши наближення поразки/ Reuters, Главред

Російські війська уже втратили в Україні за нинішніми підрахунками понад 25 тисяч бійців. Проте великі втрати і багато поразок на полі бою все одно не підштовхнули Путіна до рішення відвести війська. Причиною цього може бути неналежна комунікація між "низами" і "верхівкою" керівництва в РФ. Адже актуальна інформація доходить до російського диктатора дуже довго, і пройшовши через всі нижчі чини поразка часто перетворюється ледь не в "перемогу".

Таку думку висловив нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович під час чату на Главреді. За його словами, Путін є вершиною піраміди авторитарної держави, тому інформація від нього до низу і від низу до нього проходить дуже довго і важко.

"Кожного, хто наважиться доповісти об’єктивну інформацію нагору, будуть стримувати ті, хто стоять "поверхом" вище, щоб до найвищого командування об’єктивна інформація про те, що відбувається, не потрапила. Бо така інформація буде означати, що вони з чимось не впоралися і даремно використали той чи інший ресурс, включно з фінансовим", – зазначив В’ятрович.

Тому, на думку історика, Путін не мав і не має об’єктивної інформації про те, що відбувається. До широкомасштабного вторгнення Росії в Україну він був переконаний, що українці тут ледь не з квітами зустрічатимуть російські війська, і тому все пройде "як по маслу". І ось ця впевненість призвела до того, що від поразки до поразки його армії російський диктатор все одно не полишав спроб прорватися.

читайте такожНегайно вивести війська з України і почати переговори: генсек НАТО звернувся до Путіна у День перемоги"Це свого роду комплекс Чорнобаївки, коли вже очевидно, що це те місце, яке закінчиться для нього крахом, але, тим не менше, ніхто знизу не готовий корегувати попередні плани, затверджені на самому верху, щоб позбутися помилок, які призвели до втрат. Натомість одна й та сама помилка постійно повторюється", – пояснює історик.

Одну з вирішальних ролей зіграло й те, що Путіну зовсім не жаль втрачати своїх військових – він до них ставиться за принципом "бабы еще нарожают". Для Путіна життя військових РФ не є цінністю, і він розраховує на те, що людського ресурсу – тобто в його розумінні "гарматного м’яса" – в Росії ще достатньо багато.

"Тому для нього це не є достатньою підставою для того, щоб якимсь чином змінювати свої підходи до ведення війни", – каже В’ятрович.

Раніше у Пентагоні заявили, що російські військові відмовляються виконувати накази і йти у новий наступ проти українських воїнів на Донбасі. Випадки невиконання наказу про наступ уже були зафіксовані навіть на рівні командування батальйонів.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). Документ спрощує процедуру поставок озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, в країни Східної Європи, у 2022-2023 роках.

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