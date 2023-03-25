Через 20 років після: на Київщині жінка отруїла до смерті спиртним колишнього коханого

За даними поліції, жінка організувала цілу злочинну схему для того, щоб отруїти свого колишнього коханого.

Жінці загрожує до 15 років тюремного ув'язнення / Нацполіція

На Київщині поліція затримала жінку за підозрою в отруєнні щонайменше шести осіб, один з яких помер. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Як стверджують копи, підозрювана відправляла своїм жертвам посилки з вином і солодощами, в яких містилася отрута під назвою талій.

Трохи пізніше медики повідомили поліцейським про те, що в лікарню Іванківського району поступив місцевий житель з ознаками отруєння саме вищевказаною речовиною.

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Потерпілий розповів правоохоронцям, що 14 лютого йому в месенджер прийшло повідомлення про те, що він нібито виграв приз. Через кілька днів кур'єр приніс йому пляшку рому і три шоколадки. Після того, як він спробував "подарунки", йому різко стало погано і він був госпіталізований.

Як каже керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, незабаром чотири жінки зі схожими симптомами отруєння були також виявлені в лікарні Фастова. Одна з потерпілих зізналася, що теж "виграла" алкоголь і вирішила його вжити під час застілля.

"Почало пекти в грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали до Києва, і нас поклали в реанімацію. Волосся почало випадати жмутами", - розповіла вона копам.

Пізніше стало відомо, що чоловік помер від наслідків отруєння в лікарні.

Попередньо, всю схему отруєння влаштувала його колишня кохана, з якою він 20 років тому жив в Іванківському районі.

"Під час санкціонованого обшуку в будинку 35-річної зловмисниці були виявлені і вилучені ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, в яких вона зробила покупку "подарунків" та інші речі. Поліцейські затримали жінку і помістили в ізолятор тимчасового утримання. За фактом умисного вбивства слідчі Вишгородського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, повідомили лиходійці про підозру [ч.1 ст. 115 ККУ]. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Також вона перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів", – розповіли поліцейські.

Нагадаємо, раніше, торік, жителі Ізюмського району Харківської області "пригостили" російських окупантів отруєними пиріжками. В результаті двоє ворогів загинули відразу, а ще 28 потрапили в реанімацію.

Пізніше в Київській області, в Бородянці, місцевий пенсіонер "пригостив" кадировців отруєною бринзою.

"До мене дійшло, щоб приготувати отруєну бринзу на щурячій отруті і пригощати чеченців. Я наготував, але як він діяв не знаю. Я щурів труїв, і у мене була отрута щуряча. Ось я їм і наготував", - розповів він пізніше журналістам.

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