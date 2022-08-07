Втрата свідомості та кома: деталі отруєння херсонського гауляйтера Сальдо

Володимир Сальдо / tnua.info

З'явилися нові подробиці отруєння призначеного російськими окупантами "голови адміністрації" Херсонської області Володимира Сальдо.

Як пише Telegram-канал Baza з посиланням на джерела, симптоми отруєння у Сальдо з'явилися 3 серпня: помутніння розуму, оніміння кінчиків пальців, втрата свідомості.

Це нібито сталося після прийому їжі, яку приготував новий кухар. З'ясувалося, що кухаря напередодні перед ймовірним отруєнням привела покоївка Сальдо.

Сальдо швидкою допомогою доставили в лікарню ім. Семашко в Сімферополі, де ввели в стан медикаментозної коми. Через деякий час Сальдо спецбортом доставили в Москву.

Колаборант перебуває в токсикологічній реанімації з діагнозом – отруєння невідомою речовиною.

"Чим саме було отруєно Сальдо, покажуть результати аналізів, вони стануть відомі лікарям протягом декількох днів. А ось що виявила перевірка кухаря і покоївки, і чи є інші підозрювані (наприклад, серед охоронців), поки невідомо", - пише канал.

У той же час,"заступник" зрадника Сальдо Кирило Стремоусов заперечує отруєння і медикаментозну кому в Сальдо. "Не було ніяких спроб його вбити. Він постійно під охороною перебуває. Володимир Васильович в нормальному стані. Людина у віці. П'ять місяців нон-стоп під кулями і "Градами". Людина просто перевтомився. Діагноз - втома", - заявив Стремоусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсоні на головного "гауляйтера Сальдо" було скоєно замах.

Разом з тим Сальдо вдалося вижити після замаху.

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