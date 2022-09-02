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На Київщині "тихе полювання" завершилося трагедією: загинули діти

2 вересня 2022, 04:40

На "тихе полювання" Катерина ходила зі своїм нареченим. Вони зібрали гриби в лісосмузі, після чого приготували з них вечерю.

Гриб
Під Києвом збір грибів закінчився трагедією / ua.depositphotos.com

В Київській області збір грибів завершився справжньою трагедією - через гостре отруєння в реанімації загинула 18-річна дівчина та її 9-річна сестричка. Крім того, в лікарні опинився ще один хлопець, сказав очільник поліції Київської області Андрій Небитов в Facebook.

На "тихе полювання" Катерина ходила зі своїм нареченим. Вони зібрали гриби в лісосмузі, після чого приготували з них вечерю, і пригостили маленьку сестру дівчини Лізу.

Після цього всім трьом стало зле. Постраждалих з отруєнням грибами везли до медичного закладу в Києві.

"Медики зробили все можливе, але врятувати Катерину не змогли. Сьогодні вночі в столичній лікарні від отруєння померла й малолітня Ліза", - розповів генерал поліції.

Правоохоронець звертає увагу, що грибний сезон саме зараз - в розпалі, тому настійно закликає всіх бути уважними з тим, що кладете до кошику.

"У разі ж появи нудоти, болю в животі та інших симптомів отруєння відразу звертайтеся до лікарів. Не ризикуйте своїм здоров'ям і життям", - підкреслює Небітов.

Раніше Главред писав про те, що у зв'язку з війною в Україні небезпечно ходити до лісу за грибами і ягодами. У деяких областях впроваджені тимчасові обмеження на відвідування лісових масивів.

Також Главред повідомляв, як відрізнити їстівні гриби від неїстівних.

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Київська область гриби діти отруєння Андрій Небитов лікарня
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